Remscheid bürgt für Schloss Burg

Schloss Burg wird umgebaut. Der Schlossbauverein muss eine Liquidität sichern, das geht aber nicht ohne Unterstützung.

Die Stadt Remscheid bürgt als Miteigentümerin von Schloss Burg für einen Millionenkredit, den der Schlossbauverein aufnimmt, um die Corona-Folgen abzumildern. Das geht aus einer Mitteilung der Verwaltung für den Hauptausschuss und den Stadtrat hervor. Demnach muss der Verein durch die Schließungen während der aktuell laufenden Sanierung und die Pandemie der verhangenen Jahre erhebliche Einkommenseinbußen hinnehmen.

Um die eigene Liquidität zu sichern, soll ein Kredit in Höhe von 1,6 Millionen Euro aufgenommen werden. „Der Schlossbauverein verfügt über keine Sicherheiten, um sich ohne Unterstützung der Eigentümerinnen in Form einer Bürgerschaft am Kapitalmarkt mit ausreichend Liquidität zu versorgen“, teilt die Stadt mit. Deswegen werde sie entsprechend ihres Eigentumsanteil von 31 Prozent eine Bürgschaft über 496 000 übernehmen. Den Rest tragen die Städte Solingen (48 Prozent) und Wuppertal (21 Prozent). wey