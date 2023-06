Bürgerinformation zu „The Arc“

Remscheid. Am Dienstag startet die zweitägige internationale Klimakonferenz „The Arc“ in Remscheid.

Die zahlreichen Veranstaltungen im Rahmen des Festivals, das sich um die Reduzierung von Emissionen in besonders CO2-intensiven Branchen kümmert, werden in englischer Sprache abgehalten. Insgesamt sind rund 30 Foren, Workshops und Festivals geplant.

Bereits am heutigen Montag gibt es dazu eine Bürgerinformation in der Stadtbibliothek in der Scharffstraße. Ab 9.15 Uhr referieren Organisator Peter Schniering und Alexandra Niedenhoff vom Projekt Bergisch Circular in Deutscher Sprache über die Schwerpunkte, Inhalte und zentralen Inhalte von „The Arc“, dabei besteht auch die Möglichkeit zur Diskussion. Die Teilnahme ist kostenfrei. -wey-