Endlich wieder lotten: So viele wie noch nie dabei

Die Nachbarn im Südbezirk starten in den Frühling: Beim Osterlotten wurde es im Bürgerhaus richtig voll.

Verein im Südbezirk bat zum Eierlotten. Hier gibt´s eine besondere Spielregel, die mit Schnaps zu tun hat...

Von Sabine Naber

Remscheid. Zwar wird im Bürgerhaus Süd schon seit ein paar Jahren regelmäßig zum Oster- und Nikolauslotten eingeladen: Dass aber rund 100 Spielerinnen und Spieler dabei waren, das ist etwas Besonderes.

„Vielleicht liegt es an der langen Corona-Pause“, vermutet Geschäftsführer Matthias Müller. Seine Schwester Maleen Müller von der Spielgruppe und Laura Pires Rodrigues hatten den Abend organisiert, dessen Erlös dem Erhalt des Bürgerhauses zu Gute kommt.

Bevor es losging, stärkten sich die Gäste aber erst einmal: „Für unser gutes Essen sind wir berühmt. Die Salate werden von unseren Mitgliedern selbst zubereitet“, freut sich der Geschäftsführer über das Engagement seiner Mitstreiter. Auch standen auf zwei Tabletts schon die Trostpreise in Form von kleinen Süßigkeiten sowie Eier- und Waldbeerenlikör bereit: „Wer in seiner Reihe gar keine richtige Zahl hat, dem bringen wir dann ein Schnäpschen vorbei“, erklärt Maleen Müller.

Sie freut sich, dass die Leute das Lotten – außerhalb des Bergischen Landes heißt das Spiel meist Bingo – so gerne mögen und hat für die Gewinnerinnen und Gewinner attraktive Preise, beispielsweise gutes Werkzeug, eingekauft. Und bunte Eier gibt es ohnehin dazu.

Moderator Klaus Knop erklärt noch kurz die Spielregeln und wann man „Bingo“ rufen darf. Es folgen einige Runden, bevor der erste Ruf zu hören ist. „Es kann gut sein, dass wir heute vier oder fünf Stunden spielen“, bereiten sich die zahlreichen Helferinnen und Helfer mit einem Augenzwinkern auf einen langen Abend vor.

Doch der ist schließlich ganz im Sinne des Vereins Bürgerhaus Süd, dessen Mitglieder sich ganz der Pflege der Nachbarschaft im Südbezirk verschrieben haben. Treffen, Kirmes, Kinderbetreuung und und Ferienfreizeiten zählen zu dazu.