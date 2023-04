Brücke, Täler, Bäche – Wanderung bietet großartige Ausblicke

Unsere heutige Tour bietet sich perfekt für die Ostertage an.

Von Christopher Jonas

Remscheid. Die Täler rund um Reinshagen sind so vielfältig und das Wegenetz ist so verzweigt, dass es immer wieder aufs Neue entdeckt werden kann. Zum Beispiel auf dieser Tour, die auf dem Parkplatz der Sporthalle West startet. Perfekt für alle, die an den Ostertagen eine schöne Runde gehen möchten.

Bevor es in den Wald geht, laufen wir nach rechts durch die Wallburgstraße, vorbei an der Friedhofsgärtnerei und Grabmale Schurg. Über eine Schleife durch Oberreinshagen und Lohbirke erreichen wir die Brücke über die Bahngleise.

+ Die Wanderung führt direkt unter der Müngstener Brücke her. © Christopher Jonas

Rechts ab geht es nun über einen verschlungenen Pfad bergab. Wir biegen einmal leicht rechts und einmal scharf links ab und erreichen die wenig befahrene Asphaltstraße Richtung Tyrol. Idyllisch, was neben uns gen Tal fließt: der Tyroler Bach. Spannend, was sich in der Gegend unter uns befindet – das ist der Wolfskuhler Stollen, in dem einst Eisenerz abgebaut wurde.

Die Talstraße selbst entlang des Lobachs ist ein Zuweg zum Röntgenweg, auf den wir nach zwei Kilometern Strecke auch halbrechts einbiegen. Es geht sogleich knackig bergauf, 60 Höhenmeter sind zu überwinden. Oben angekommen heißt es durchschnaufen und entspannen, der Röntgenweg mündet nun halblinks in einen breiten Forstweg.

Wanderung für die Ostertage: Bald erreichen wir das idyllische Westhausen

Nach 3,7 Kilometern könnten wir dem Röntgenweg weiter folgen, denn er führt von hier aus bis Küppelstein. Da wollen wir auch hin, aber anders. Deshalb biegen wir scharf rechts ab in den Burger Brezelweg, zugleich Wanderweg A2. Ein schmaler Pfad führt entlang einer großen Kuppel ins idyllische Westhausen, von dort erreichen wir über die Westhauser Straße die von Bodelschwingh-Siedlung.

+ Der Diederichstempel – einer von zweien im Bergischen. © Christopher Jonas

Nach nun knapp fünf Kilometern ist streckentechnisch schon Halbzeit. Es geht von der Siedlung aus an einem Spielplatz vorbei sanft abfallend in den Wald, an der nächsten größeren Weggabelung kreuzt der Bach Schildsiepen. Dem Akademie-Schild zu einem schmalen, von jungen Bäumen gesäumten Pfad folgend erreichen wir Küppelstein, biegen an der Straße scharf links ab und laufen direkt auf die Akademie der Kulturellen Bildung zu. Ihre ruhige Lage und die direkte Naturanbindung sind wie fürs kreative Arbeiten gemacht.

Direkt vor dem Eingang zweigt links ein schmaler Stichweg ab – wieder ist es ein Zugang zum Röntgenweg. Diesen nutzen wir, biegen am Ende rechts ab und nehmen nun via Röntgenweg Kurs auf die Müngstener Brücke, die hinter der nächsten größeren Kurve erstmals in Sicht ist. Nach 6,4 Kilometern kreuzt von rechts der Küppelsteiner Bach, der wie so viele Bäche über die steilen Talhänge von Reinshagen und Müngsten Richtung Wupper fließt. Immer wieder ein großartiger Anblick. An dieser Kreuzung zweigt nach rechts auch ein Weg ab, der im weiteren Verlauf in einen schmalen Bergpfad mündet, der parallel zum Röntgenweg führt. Aufgrund von Waldarbeiten hat dieser gelitten, daher bleiben wir vorerst auf dem Hauptweg.

An der nächsten größeren Weggabelung biegen wir rechts ab, verlassen kurz den Röntgenweg und halten wenige Meter später erneut inne: Direkt über uns erhebt sich die Müngstener Brücke. Wir nehmen noch den Müngstener Diederichstempel mit und gönnen uns auf dem Weg dahin einen Abstecher auf einem abenteuerlichen Pfad, der nach 7,1 Kilometern leicht links abzweigt. Schon bald ist der im neugotischen Stil gebaute Pavillon mit der siebeneckigen Grundform zu sehen.

Nach Blick auf Brücke, Wupper und Tal wagen wir uns auf den felsigen Pfad hinter dem Tempel, den Reinshagener Bach überqueren und noch einmal in den Röntgenweg einbiegen. Jetzt geht es bergauf. Wir laufen noch ein Stück über den Röntgenweg, ehe wir ihn nach gut acht Kilometern endgültig verlassen und rechts auf einen Pfad einbiegen. Kurz darauf warten an einer Gabelung sieben kleine Waldzwerge auf uns. Erschaffen hat sie der Siegburger Leif-Erik Voss.

Direkt vor den Holzzwergen zweigt scharf rechts ein weiterer Pfad ab, den wir nun Richtung Reinshagen nehmen, ehe wir nach knapp neun Kilometern nach rechts auf den Hauptweg einbiegen, in diesem Fall der Wanderweg A9, der uns zum Ziel führt.

Die Ostertour

Länge: 9,6 Kilometer

Dauer: ca. 2,5 Stunden

Wichtig: festes Schuhwerk erforderlich, nicht kinderwagengeeignet

Einkehren: Restaurant Marmorino in Athen (nicht direkt am Weg in Reinshagen gelegen), Von-Bodelschwingh-Siedlung 1.

