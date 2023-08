Remscheid bringt’s (noch?) nicht

Lieferdienst: Am Anfang war die Begeisterung groß – Heute will nur ein Händler mitmachen.

Remscheid. Shoppen ohne Schleppen – nachhaltig und klimafreundlich. Das versprach Remscheid bringt’s und alle fanden’s toll. Doch so richtig bringt’s Remscheid (noch?) nicht. Der Lieferdienst, der die Einkäufe der Remscheider mit dem Lastenfahrrad bei den Geschäften abholen und dann per E-Mobil den Kunden nach Hause bringen möchte, kommt nicht so recht in Fahrt.

Das hat einen einfachen Grund: „Bisher konnte erst ein Händler gewonnen werden“, berichtet die Stadt Remscheid auf eine Anfrage von Bettina Stamm von der Ratsgruppe Echt Remscheid. Kein anderer macht mit. Bisher jedenfalls. Noch bis Dezember soll versucht werden, weitere Einzelhändler zu finden, die mit dem Lieferservice aus Bochum kooperieren möchten.

Bettina Stamm hat den Glauben daran verloren. Sie sieht „30.000 Euro in den Sand gesetzt“. Entsprechend hoch war die Anschubfinanzierung, die die Stadt Remscheid unter anderem für die Büro-Miete im Allee-Center sowie für Werbemaßnahmen geleistet hatte.

Apropos Werbung. Waltraud Bodenstedt, Ratsfrau der Wählergemeinschaft WiR, bescheinigt dem Unternehmer aus Bochum, diesbezüglich in Remscheid einiges besser machen zu können. David Schichel von den Grünen, denen der Lieferservice am Herzen liegt, sieht noch andere in der Pflicht: „Die Stadt hat ein Problem mit der Selbstvermarktung“, erklärte er in Richtung eines davon wenig erbauten Oberbürgermeisters.

Burkhard Mast-Weisz (SPD) versprach, nun selbst für das Projekt zu trommeln, das der Rat Ende April 2022 beschlossen hatte. Damals war die Zustimmung unter den Einzelhändlern noch groß. Auf einer Informationsveranstaltung im Rathaus bekundeten viele Interesse daran, Remscheid bringt’s als weiteren Vertriebskanal zu nutzen.

„Als es dann aber zum Schwur kommen sollte, war keiner mehr bereit, den Vertrag zu unterschreiben“, blickt Remscheids Rechtsdezernentin Barbara Reul-Nocke (CDU) zurück. Sie sagt das nicht ohne Verständnis: „Wahrscheinlich haben die gerade andere Probleme.“ Angesichts der Inflation üben sich die Menschen in Kaufzurückhaltung. Hinzu kommen Personalmangel und gestiegene Energiekosten.

Dennoch stehen laut Stadt der E-Transporter und das grüne Lastenrad auch weiterhin bereit, um zu Auslieferungsfahrten aufzubrechen. Der Betreiber sei weiterhin „in die Händlerakquise eingebunden und führt regelmäßig Gespräche mit den Einzelhändlern“, berichtet die Stadt.

Von einer Aufgabe des Projekts und Abschreibung der Anschubfinanzierung ist mithin noch keine Rede. Beide wollen weiter probieren, das Projekt zu einem Erfolg zu machen. Barbara Reul-Nocke weiß, dass das nicht einfach wird: „Das wird“, hält sie fest, „echte Knochenarbeit.“