„Remscheid bringt′s“ ist gestartet - So funktioniert es

Die beim Händler gekaufte Ware wird klimaneutral geliefert.

Von Sabine Naber

Remscheid. Nun ist es soweit: „Remscheid bringt’s“, der Lieferdienst für den Einzelhandel in Remscheid, ist am Samstag an den Start gegangen. Vor dem Ladenlokal, das die Firma e-cargo aus Bochum im Allee-Center angemietet hat, konnten sich Interessierte bei einer Tasse Kaffee über das neue Angebot informieren, während die Kinder Spaß hatten, das Glücksrad zu drehen.

Ein Service, den Geschäftsführer Dirk Fromme kurz mit „Shoppen ohne Schleppen“ überschreibt. Denn auf der Internetseite www.remscheid-bringts.de werden alle teilnehmenden Händler in Remscheid aufgelistet. Wer auf das jeweilige Logo klickt, landet auf der Webseite des Händlers. Aussuchen, bestellen und die Ware wird noch am selben Nachmittag oder Abend nach Hause geliefert. Wer lieber im Geschäft einkauft, aber trotzdem keine vollen Tüten nach Hause tragen möchte, der kann seine Einkäufe natürlich auch beim Händler stehen lassen und den neuen Lieferdienst in Anspruch nehmen.

„Beide Kanäle, Internetbestellungen und Ladeneinkäufe vor Ort, müssen bespielt werden“, weiß Fromme. Noch vor dem offiziellen Start hätten bereits drei Geschäfte zugesagt, das Angebot werde kontinuierlich wachsen: „Denn wir brauchen ein breites Spektrum, wollen von der Bratpfanne über Fahrradreifen bis hin zu Büchern alles ausliefern.“ Deshalb werde mit Hochdruck daran gearbeitet, dass viele Händlernamen die Internetseite füllen. „Insbesondere die Filialisten stehen bei uns derzeit im Fokus. Mit ihnen sind wir über deren Unternehmenszentralen in Kontakt.“

Dass sein Service, der vom Umweltamt unterstützt wird, in Remscheid ebenso gut angenommen wird wie in Bochum, davon ist der Geschäftsführer überzeugt. Dort ist die Firma e-cargo seit zwei Jahren aktiv und hat laut Fromme bereits rund 10 000 Bestellungen ausgeliefert. Das Konzept von e-cargo macht sich für kurze Wege zum Kunden, nachhaltige und klimafreundliche Lieferung mit Elektro-Fahrzeugen stark. „Wir sammeln die Pakete hier in der Innenstadt mit unserem Lastenfahrrad ein“, erklärt er mit Blick auf das froschgrüne Gefährt. Innerhalb der Stadt werden die Pakete, die bis zu 20 Kilogramm wiegen dürfen, dann mit kleinen Elektrotransportern abgeholt und ausgeliefert. Ein Service, der einheitlich 4,99 Euro kostet. Die beiden Fahrer, die ab sofort in Remscheid unterwegs sind, erhalten die Routenplanung auf ihr Smartphone und werden das gesamte Stadtgebiet bedienen.

Mehr Infos gibt es im Ladenlokal im Allee-Center oder unter Tel. (0 23 27) 6 04 82 82.

www.remscheid-bringts.de