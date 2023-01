Brand in Lüttringhausen wird schnell gelöscht

Freiwillige Feuerwehr im Einsatz

+ © Roland Keusch (Symbol) Die Freiwillige Feuerwehr Lüttringhausen löschte den Müll. © Roland Keusch (Symbol)

Am Montagabend brannten Unrat und alte Holzmöbel an einem Müllsammelplatz.

Remscheid. Am Montagabend gerieten gegen 22 Uhr Unrat und alte Holzmöbel an einem Müllsammelplatz im Bereich Klausen in Brand. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lüttringhausen löschten die brennenden Gegenstände und verhinderten so das Übergreifen auf die Müllcontainer.

Bereits nach kurzer Zeit war der Brand gelöscht und die Kräfte konnten wieder einrücken. Die Berufsfeuerwehr wurde an der Einsatzstelle nichtmehr tätig, da die Freiwillige Feuerwehr bereits nach kurzer Zeit vor Ort war. to

