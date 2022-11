Böllern ist erlaubt - nur nicht überall

Die Remscheiderinnen und Remscheider dürfen sich auf ein normales Silvester einstellen.

Remscheid. Anders als im Vorjahr sind keine Einschränkungen beim Kauf oder Abbrennen von Feuerwerk zu erwarten.

Der Verkauf von Feuerwerkskörpern beginnt in diesem Jahr am 29. Dezember und endet am 31. Dezember. Im vergangenen Jahr fielen die Verkaufstage vor dem Jahreswechsel aus. Wegen der Corona-Pandemie gab es ein Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern. Ganz still blieb es in der Silvesternacht in Remscheid dennoch nicht.

Verbotszonen wie in anderen Städten wird es auch in diesem Jahr nicht geben. Wie immer gelten jedoch Abstandsregeln, etwa zu Krankenhäusern oder Altenheimen. In der Lenneper Altstadt und im Stadtkern von Lüttringhausen ist das Abbrennen ebenfalls grundsätzlich verboten. -ric-

