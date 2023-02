Remscheid bleibt Fairtrade-Stadt

Remscheid. Wie eine Rathaussprecherin nun mitteilte, sei die Re-Zertifizierung bereits im Dezember erfolgt. Seit 2016 treffen sich Akteuren aus Einzelhandel, Gastronomie, Politik und Kirche, um den fairen Handel in der Stadt auszubauen. „Für das Jahr 2023 plant die Steuerungsgruppe wieder diverse Aktionen, bei denen sie in den direkten Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern treten kann“, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung.