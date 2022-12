„Blauer Mond“ leuchtet von 17 bis 22 Uhr

Der Bürgerverein hatte über 30 000 Euro allein für die Wiederaufstellung und Beleuchtung gesammelt, die Bezirksvertretung finanzierte die Stromleitung.

Remscheid. Es ist ein nachhaltiges Weihnachtsgeschenk, das die Stadt den Menschen im Südbezirk am 21. Dezember gemacht hat: Seit voriger Woche Mittwoch leuchtet der „Blaue Mond“ hoch über Bliedinghausen jeden Abend ordnungsgemäß von 17 bis 22 Uhr. Das berichtet Bernd Schützeberg von der Interessengemeinschaft.

Wer das blaue „MW“ in Anlehnung an Mannesmann noch nicht auf dem Aldi-Parkplatz an der Burger Straße hat leuchten sehen, kann dies also nachholen. Der Kopf ist an beiden Seiten mit blauen LED-Leuchtstreifen versehen - sie sind sparsam und wartungsarm. „Das gut 60 Meter hohe Signet verbraucht täglich nicht mehr Strom als eine rund zehnminütige warme Dusche“, heißt es von der Stadt.

Der Bürgerverein hatte über 30 000 Euro allein für die Wiederaufstellung und Beleuchtung gesammelt, die Bezirksvertretung finanzierte die Stromleitung. Jetzt fehlt nur noch der Zähler. Dieser hat laut Schützeberg eine Lieferzeit von rund sechs Monaten. mw