„Blauer Mond“: CDU kritisiert Stillstand

Remscheid. Die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Süd bringt den „Blauen Mond“ erneut auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung am 30. November. Ein entsprechender Antrag, der den Sachstand zur Stromversorgung thematisierte und die Verwaltung dazu aufrief, eine Stromversorgung sicherzustellen, wurde in der Septembersitzung vertagt. „Augenscheinlich ist wieder nichts passiert“, kritisieren Elke Rühl und Fabian Knott.