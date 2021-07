Das bietet der Weihnachtscircus 2019

Schützenplatz

+ © Stefan Ballack Ruslana & Maksym aus der Ukraine treten zweimal im Abendprogramm auf. Mal mit Pole-Stange, mal mit Luftring. © Stefan Ballack

Neues Programm mit Gesang, Tanz und Motorradkugel. Neu sind Genussabende mit 4-Gänge-Menü, berichtet RGA-Redakteurin Melissa Wienzek.

Für Stefan Ballack ist im Juni bei 29 Grad bereits Weihnachten. Jedenfalls gedanklich. Denn der Organisator des Remscheider Weihnachtscircus hat schon längst alles für Dezember auf dem Schützenplatz arrangiert. Auch dieses Jahr reist das Ensemble bewusst ohne Tiere – und damit auch ohne Sägespäne an. „Man muss als Zirkus mit der Zeit gehen“, sagt Stefan Ballack. Und das zeigt sich auch im Programm des Weihnachtscircus 2019, das der RGA erneut präsentiert.

Welche Künstler treten dieses Jahr auf?

21 Künstler aus sechs Nationen sind dabei. Auf der runden, intimen Bühne gibt es Akrobatik, Tanz und dieses Jahr sogar Gesang von Mounia aus Belgien. Besonders hervorzuheben sind laut Stefan Ballack Ruslana & Maksym. Das Duo aus der Ukraine tritt gleich zweimal im Abendprogramm auf. Es zeigt eine „Flying-Pole-Act“-Nummer, also eine Darbietung an der Pole-Stange, sowie eine Nummer mit Luftring und Rad. Und das natürlich zu passender Musik. Ruslana & Maksym haben übrigens gerade Bronze beim „Golden Kashtan Festival“ in Kiew gewonnen. Atemberaubend werden wohl auch die mutigen Männer aus Portugal sein, die auf ihren Motorrädern durch eine Kugel sausen. „Bei uns gibt es keine toten Momente“, sagt Ballack. Nach der Vorstellung verabschieden die Künstler die Gäste am Ausgang und stehen für Fotos bereit. Zudem gibt es ein Gastronomiezelt.

Wann startet der Kartenvorverkauf?

Am 1. Juli. Bis 31. Oktober gelten Frühbucherpreise (siehe Kasten). Übrigens: RGA-Karten-Inhaber erhalten immer 5 Euro Rabatt! Wer noch keine RGA-Karte besitzt, kann sie telefonisch unter Tel. (0 21 91) 9 09-3 33 oder im Internet bestellen. rga.de/abo-service/rga-karte

Wo parken wir, wenn der Zirkus sein Zelt auf dem Schützenplatz aufschlägt?

Auf dem Schützenplatz. Laut Ballack stehen dort trotzdem noch genügend Parkplätze zur Verfügung. Das Zelt ist übrigens beheizt.

Wird es nach dem Sturz der Artistin Natascha Frank 2018 neue Sicherheitsvorkehrungen geben?

Jein. „Es gibt vorher immer eine Abnahme des Materials, selbstverständlich. Jeder Artist ist aber für sein Material selbst verantwortlich“, sagt Ballack.

VORSTELLUNGSZEITEN UND EINTRITTSPREISE

KULINARISCHER CIRCUSZAUBER Von Donnerstag, 5. Dezember, bis Sonntag, 8. Dezember, Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr.

KOSTEN Eine Karte der Kategorie 1 kostet 129 Euro, eine Karte der Kategorie 2 kostet 119 Euro.

ZUBUCHBAR Paket mit korrespondierenden Weinen: 19,90 Euro. Es beinhaltet ein Glas Wein pro Gang plus eine 0,75-l-Flasche Wasser. Getränkepaket: 34,90 Euro. Enthalten sind Weine passend zum Menü, Biere, alkoholfreie Getränke, Kaffee- und Tee-Spezialitäten, 1 Glas Sekt zur Begrüßung.

WEIHNACHTSCIRCUS Mittwoch, 18., bis Samstag, 21. Dezember, jeweils 15.30 und 19.30 Uhr, Sonntag, 22. Dezember, 14 und 18 Uhr, Montag, 23., Freitag, 27., Samstag, 28., und Montag, 30. Dezember, jeweils 15.30 und 19.30 Uhr, Heiligabend 14 Uhr, 25., 26. und 29. Dezember jeweils 14 und 18 Uhr. Silvester: 15.30 und 20 Uhr.

KOSTEN Kinder bis drei Jahre frei. Bis 31. Oktober gelten Frühbucherpreise für alle: Rang (nur hier gilt freie Platzwahl, alle anderen Plätze sind nummeriert): 15 Euro, Tribüne: 20 Euro, Fronttribüne: 25 Euro, Loge 3. Reihe: 30 Euro, Loge 1. und 2. Reihe: 35 Euro. Ab 1. November gilt der reguläre Preis. Dann sind jeweils 5 Euro mehr pro Platz zu zahlen. Es gilt aber auch dann der ermäßigte Preis für Kinder bis 14 Jahre, Stunden, Schwerbehinderte. RGA-Karten-Inhaber erhalten stets 5 Euro Rabatt! Bei der Silvester-Gala um 20 Uhr gibt es keine Ermäßigungen.