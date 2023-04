Handel an der Burger Straße: Schützeberg bittet Mast-Weisz um Hilfe

„Bürgerwille mit Füßen getreten“: Bezirksregierung lehnt Ansiedlung auf Aldi-Gelände ab.

Remscheid. Mit einem offenen Brief wendet sich Bernd Schützeberg von der Interessengemeinschaft Blauer Mond hilfesuchend an Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz. Das Problem: Laut Aussage der Verwaltung in der letzten Sitzung der Bezirksvertretung Süd lehnt die Bezirksregierung Düsseldorf eine Ansiedlung eines Drogeriemarktes und Vollsortimenters auf dem Aldi-Gelände an der Burger Straße ab.

+ Bittet den Stadtchef um Hilfe: Bernd Schützeberg. © Roland Keusch

Erstens sei an jener Stelle nur eine Neuansiedlung von industriellem Gewerbe möglich und zweitens erlaube der Landesentwicklungsplan ohnehin keine Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel an jener Stelle. Auch das Argument, dass im Süden dringender Bedarf besteht, zog nicht in den Gesprächen.

„Das kann doch nicht wahr sein. Dagegen müssen wir kämpfen, notfalls klagen“, findet Schützeberg, der in diesem Punkt mit Bezirksbürgermeister Stefan Grote (SPD) übereinstimmt: „Der Bürgerwille wird hier mit Füßen getreten.“

Denn die wünschen sich seit langem Drogeriemarkt und Vollsortimenter. Investoren stünden bereit. Der Mannesmann-Park sei zudem nie für Gewerbe vorgesehen gewesen, sagt Schützeberg, der früher bei Mannesmann im Betriebsrat war. Er hofft nun, dass OB Mast-Weisz vermitteln kann. mw