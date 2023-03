Besonderer Weihnachtsbaum in Lennep: Lösung für mangelnde Befestigungsmöglichkeiten

Remscheid. Alle Jahre wieder sorgen der Verein Lennep Offensiv und die Pilgerfreunde im Schulterschluss für einen Blickfang am Kölner Tor in Lennep: Am Zugang zur Altstadt, wo sich das Pumpenplätzchen befindet, stellen die Initiativen in der Adventszeit einen besonderen Weihnachtsbaum auf, den sie mit Beleuchtung versehen.