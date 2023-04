Beschäftigte im Nahverkehr sind nur selten Frauen

Sabine Friedemann ist die einzige Bürgerbus-Fahrerin unter 30 Kollegen - und damit eine echte Rarität.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Vorurteile wie der Spruch „Frau am Steuer – Ungeheuer“ gelten für die meisten Menschen heutzutage längst als überholt. Besonders ein Bild passt deshalb nicht so recht in die moderne Realität: Frauen, die Fahrgäste befördern, sind deutlich in der Unterzahl. Mit fahrerischem Können hat das aber nichts zu tun, sondern eher mit einer falschen Scheu vor einer ehemaligen Männerdomäne.

Sabine Friedemann löst sich aus diesem Muster – und liebt ihr Ehrenamt. Von Montag bis Samstag, jeweils von 7.15 Uhr bis 10.30 Uhr, fährt sie mit dem Bürgerbus quer durch Remscheid. „Startpunkt ist im Lüttringhauser Schmittenbusch, das Ende meiner Fahrt immer hier am Edeka an der Königstraße“, erzählt Friedemann. Seit 25 Jahren lebt Friedemann in Remscheid, seit drei Jahren fährt sie den Bürgerbus. „Ich will Remscheid mit jeder Fahrt ein bisschen besser kennenlernen und der Gesellschaft etwas zurückgeben“, erklärt sie ihre Motivation.

„Ach, wie schön. Eine Frau als Fahrerin.“

Dabei erfährt Friedemann viele Schicksale und Menschengeschichten von Leuten, die immer wieder ihre Fahrgäste sind. Gerade von älteren Damen bleibt ihr Geschlecht oft nicht unbemerkt: „Ach, wie schön. Eine Frau als Fahrerin“, ist dabei einer der Kommentare, die sie häufig zu hören bekommt. Im Team aus 30 weiteren Bürgerbusfahrern, alle männlich, hat sich Sabine Friedemann nie unwohl gefühlt, ganz im Gegenteil: „Die Kollegen sehen natürlich, dass ich eine Frau bin, haben aber keinerlei Probleme mit mir oder Vorurteile mir gegenüber“, sagt die Bürgerbusfahrerin. Neben der Arbeit in einem sie stets unterstützenden Umfeld findet Friedemann auch im Job selbst Erfüllung: „Ich gehe im Grunde nach jeder Übergabe glücklich und zufrieden nach Hause“, sagt sie.

Michael Reinhardt, 1. Vorsitzender des Bürgerbusvereins in Remscheid, schätzt Sabine Friedemann als Kollegin sehr: „ Wir sind froh, eine kompetente und freundliche Fahrerin im Team zu haben“, sagt Reinhardt. Der Verein würde sich genauso über Frauen als neue Teammitglieder freuen, wie über Männer, so der Vorsitzende.

In den Bussen der Stadtwerke liegt der Frauenanteil mit 19 von 181 Bediensteten etwas höher. Dennoch bilden Frauen am Steuer auch hier eine klare Minderheit. Eine Änderung sei in den letzten Jahren nicht zu beobachten gewesen: „Der Anteil der Busfahrerinnen liegt seit Jahren bei etwa 10 Prozent“, teilt Armin Freund, Geschäftsbereichsleiter Mobilität, mit.

Der Bürgerbus

Betreiber des Bürgerbusses ist der 1. Bürgerbusverein Remscheid, der seit 20 Jahren besteht. Die Wartung der Fahrzeuge übernehmen die Stadtwerke als Kooperationspartner.