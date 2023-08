Remscheider Berufskolleg wird Hightech-Vorreiter

Kleine Einweisung in die modernen Laborarbeitsplätze: Lehrer Stefan Schmidt erklärt Burkhard Mast-Weisz, was möglich ist.

Die Techniker erhalten für 310.000 Euro ein Automatisierungslabor, das Maßstäbe in der Region setzt. Damit setzt das Berufskolleg wichtige Signale für die Ausbildung der Zukunft.

Remscheid. Die Einweihung des Automatisierungslabors im Berufskolleg Technik (BTR) ist ein Meilenstein nicht nur für elektrotechnisch orientierte Schüler, auch der Industriestandort Remscheid wird von der Großinvestition profitieren. Gestern Morgen stießen Vertreter der Schulleitung, Lehrer, Mitarbeiter der ausführenden Firma Erfi (Freudenstadt) und die obersten städtischen Repräsentanten OB Burkhard Mast-Weisz und Schuldezernent Thomas Neuhaus mit einem Glas Sekt auf den Quantensprung an.

38 Schüler können dort und im Nebenraum zeitgleich an den Trägersystemen (Tischen) arbeiten. „Das ist mit Sicherheit das modernste Automatisierungslabor in der Region“, schwärmt Schulleiter Oliver Lang von High-End-Technik. Sie werde für viele Jahre garantieren, dass das BTR auf dem aktuellsten Stand Facharbeiter für die heimische Industrie generieren könne.

Auch interessant: Eine Lösung scheint gefunden, doch: Nächstes Nadelöhr zeichnet sich schon ab.

Lehrer Stefan Schmidt begann mit der Planung im Jahre 2017

Mast-Weisz betonte, dass die Stadt in den kommenden Jahren 235 Millionen Euro in Schulen investieren werde, denn: „Unser Bodenschatz in Deutschland ist die Bildung. Wir müssen die jungen Leute fit für die beruflichen Herausforderungen machen.“ Mit Fördermitteln aus dem Digitalpakt NRW in Höhe von 255.000 Euro setzten die Techniker an der Neuenkamper Straße das lang geplante Projekt um.

Vorausgegangen war ein jahrelanges, hochbürokratisches Antragsprozedere, dass Kollegleitung und beteiligte Lehrer an den Rand der Verzweiflung trieb. 2017 war Elektrotechniklehrer und Initiator Stefan Schmidt in die Planung eingestiegen. Erste 50.000 Euro wurden eingesammelt. 13.000 Euro kamen vom Förderverein und aus dem Schuletat, Firmen spendeten weitere 37.000 Euro. Im September 2021 folgte der große Batzen aus dem Digitalpakt NRW, von dem Remscheid insgesamt 5,9 Millionen Euro abbekam. Das Berufskolleg Technik erhielt und verbaute letztlich 310.000 Euro.

450 der 1.550 Schüler am Berufskolleg profitieren von dem Automatisierungslabor, das reale Handlungssituationen simuliert, praxisorientiert unterrichtet und die Zukunft zur Industrie 4.0 weist. Vor allem die Elektroniker für Betriebs- und Gebäudetechnik (180), die Fachschule für Technik (60), Informationstechnische Assistenten (60), CE-Klassen aus der zweijährigen Berufsfachschule, Fachrichtung Elektrotechnik (40), aber auch das berufliche Gymnasium, das im Sommer erfreulich an Anmeldungen zulegte, sowie Mechatroniker und Anlagenmechaniker profitieren von der Top-IT.

Das Labor ist neues Aushängeschild des BTR

500 Meter Kabel wurden in den beiden Räumen verlegt, alle Geräte vernetzt. Durch Material-Lieferprobleme und Fachkräftemangel dauerte die Installation ein Jahr länger als kalkuliert. Björn Kellner (Bau, Technik, Energie bei der Stadt) war einer der Ausführenden und am Ende von dem Ergebnis so begeistert, dass er bei der kleinen Feier gestern erklärte: „Ich würde gerne eine Unterrichtsstunde mitmachen.“

Als Remscheider findet es Kellner toll, dass die Industriestadt Remscheid ein Hightech-Aushängeschild erhält: „Dies ist ein Beitrag zur Nachwuchssicherung und vielleicht zieht es weitere Industrieunternehmen an.“ Stefan Schmidt beobachtet nach den ersten Unterrichtsstunden des voll ausgelasteten Labors, dass die Schüler dankbar und wertschätzend mit den innovativen Möglichkeiten umgehen.

Auch die Firmen wissen, was sie an der fundierten Ausbildung ihrer Azubis am BTR haben. Dass zum Schuljahr 23/24 die Anmeldezahlen für die Elektroniker nach oben schossen, auch aus dem Umland von Hückeswagen bis Solingen, dazu dürfte das Automatisierungslabor beigetragen haben.

Lesen Sie auch Industrie in Remscheid legt weiter zu Industrie in Remscheid legt weiter zu Gibt es Cannabis bald in jedem Gartencenter? Gibt es Cannabis bald in jedem Gartencenter?

Lob des Leiters

Leiter Oliver Lang lobte ausdrücklich die stets lösungsorientierte Zusammenarbeit mit der Stadt, Lehrer Stefan Schmidt („Ohne ihn würden wir hier nicht stehen“) und den Einsatz von Hausmeister André Käseberg.

Kommentar von Andreas Weber: 4.0 weist die Richtung

+ andreas.weber@rga.de © Roland Keusch

Die 16 Gäste, denen Schulleiter Oliver Lang mit dem Automatisierungslabor stolz die neueste Errungenschaft seines Berufskollegs Technik präsentierte, schickte er anschließend zum Probieren zwei Etagen tiefer. Dort wartete mit der Holo Lens, der Mixed-Reality-Brille von Microsoft, ein neues Lernmittel im Unterricht, von dem Lang sagt, dass Lehrer wie Firmen nicht wissen, was sie damit später alles anstellen können.

Es wird jedoch eine Technik sein, die den Alltag bestimmt. Dass sie das Berufskolleg bereits heute einsetzt, belegt, dass die Schule nicht hinterherhinkt, sondern richtungsweisend in die Zukunft schaut. Ohne Förderung geht das alles nicht. Um für Industrie 4.0 Nachwuchs zu rekrutieren, müssen Bund und Länder massiv Mittel in die Bildung pumpen.

Dass es unfassbare sechs Jahre dauerte, bis das Labor im Kolleg Realität wurde, zeigt obendrein, dass Bürokratie abgebaut werden muss, Ausschreibungen schneller gehen müssen.