Warum das Städtedreieck hat, was Niederländer suchen

Das bergische Land zeigte sich auf der Messe „Fiets en Wandelbeurs“, einer Messe für Fahrrad- und Wanderurlaub.

Von Sven Schlickowey

Bergisches Land. Auch wenn es teilweise noch empfindlich kalt ist, der viele Sonnenschein der letzten Tage kündigt bereits die neue Wandersaison im Bergischen Land an. Um dafür auch Besucher aus den benachbarten Niederlanden zu begeistern, waren die Die Bergischen Drei, die Tourismusorganisation des bergischen Städtedreiecks, für drei Tage auf einer Fachmesse in Utrecht vertreten.

Auf der „Fiets en Wandelbeurs“, einer Messe für Fahrrad- und Wanderurlaub, präsentierten sich die drei Großstädte gemeinsam am Stand der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT). Niederländer seien die größte Gruppe unter den ausländischen Touristen in der Region, heißt es von den Bergischen Drei. Deswegen lohne sich die Teilnahme besonders.

„Remscheid, Solingen und Wuppertal bieten das, was die Niederländer suchen und was schnell für einen erholsamen Wochenendtrip erreicht werden kann: tiefe Wälder, romantische Bachtäler, Mittelgebirge und historische Ortskerne mit kulturellen Angeboten“, sagen die Touristiker, die in der 360 000-Einwohner-Stadt, die mitten in den Niederlanden liegt, vor allem Karten- und Tourenmaterial im Gepäck hatten. Beworben habe man insbesondere „Wanderwege durch die Region, durch Landschaft und Städte beworben“. Und natürlich das Radfahren auf den Bahntrassen unter dem Motto „einfach bergisch radeln“. Deutschland war in diesem Jahr das Themenland der „Fiets en Wandelbeurs“ - und das Bergische Städtedreieck nahm und nimmt auf der dazugehörigen Unterseite der Internetpräsenz der Messe eine besonders prominente Position ein.

Die drei Städte „liggen dicht bij de grens in een groene omgevinglägen“, liegen also grenznah im Grünen, lernen die Besucher unter anderem. Hingewiesen wird zudem auf die Müngstener Brücke und die Seilbahn zu Schloss Burg mit ihrer „fantastisch uitzicht“, also tollen Aussicht. Das Fazit: „Drie steden, drie valleien en drie meren, voor de actieveling is er altijd wat te doen.“ In etwa: Drei Städte, drei Täler und drei Seen, für Aktive gibt es immer etwas zu tun.

Die Internetseite der Bergischen Drei hat sich längst auf die wichtige Zielgruppe aus dem Nachbarland angepasst, neben einer deutschen und einer englischsprachigen Version gibt es alle Texte auch in Niederländisch.