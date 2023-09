Köche aus Remscheid erschufen ein Gastro-Universum

NRW-Innenminister lobt den Bergischen Zukunftspreis und ruft die Großstädte zur Zusammenarbeit auf.

Von Axel Richter, Björn Boch und Manuel Böhnke

Remscheid. Er ist laut Umfragen der beliebteste Politiker Nordrhein-Westfalens. Den Ehrentitel verdankt Herbert Reul seinem Ruf – die Neue Zürcher Zeitung hieß ihn einst den „Sheriff unter den Innenministern“ –, aber auch dem Umstand, dass er Volkes Stimme spricht. „Traut euch etwas zu, macht etwas“, rief er zur Verleihung des Bergischen Zukunftspreises 2023 den jungen Menschen in Remscheid zu: „Alles andere ist blöd.“

+ NRW-Innenminister Herbert Reul im Gespräch mit IHK-Präsident Henner Pasch und IHK-Hauptgeschäftsführer Michael Wenge. Reul, selbst Bergischer, forderte Remscheid, Solingen und Wuppertal dazu auf, die vorhandenen Stärken zu bündeln. © Christian Beier

Zum zweiten Mal verliehen die Bergische Industrie- und Handelskammer (IHK), die Kreishandwerkerschaften und die drei Tageszeitungen Remscheider General-Anzeiger, Solinger Tageblatt und Westdeutsche Zeitung mit Unterstützung der Volksbank im Bergischen Land den Preis, der zugleich die Gemeinsamkeit der drei Großstädte im Bergischen fördern soll. Nach der Premiere 2022 in Solingen fand die diesjährige Verleihung in der Lenneper Klosterkirche statt. Annähernd 150 Gäste folgten der Einladung – das Who’s Who der bergischen Wirtschaft und Politik.

Fünf gestandene Männer zeigten sich vor ihrem Auftritt durchaus aufgeregt. Paul Clemens, Tino Burk, Alexander Klaas, Horst Söhngen und Stefan Clemens von Team Gastronomie, Betreiber unter anderem der Klosterschänke in Lennep und des Schützenhauses in Remscheid, erhielten den Preis in der Kategorie „Unternehmen“.

Clemens und Burk legten dafür vor 30 Jahren in der Klosterkirche den Grundstein. „Sie wollten sich einen Stern erkochen und schufen ein Universum“, hielt Andreas Otto, Vorstandsvorsitzender der Volksbank im Bergischen Land, in seiner Laudatio fest. 130 Mitarbeiter zählt dieses Gastro-Universum heute, mehr als 260 Servicekräfte und Köche haben sie ausgebildet – und in der Corona-Pandemie nicht eine Mitarbeiterin gehen lassen, sondern sie aus der eigenen Tasche bezahlt.

Soziales Engagement zeichnet auch den Mann aus, der in der Klosterkirche für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde. Der Solinger Thomas Busch übernahm 1976 das Familienunternehmen Walbusch und baute den Hersteller von Damen- und Herrenmode „mit Weitsicht und Risikobereitschaft“ aus, wie Laudator und IHK-Präsident Henner Pasch festhielt. Heute ist die Gruppe so breit aufgestellt, dass sie sich auch gegenüber der Konkurrenz aus dem Ausland behaupten kann.

Der 85-jährige Thomas Busch machte sich um die Bergische Universität Wuppertal verdient und unterstütze mit seinen Stiftungen zahlreiche Projekte im Bergischen. Zwischen 1993 und 2009 gehöre er der IHK-Vollversammlung an. Pasch, für den der Walbusch-Chef zum väterlichen Freund wurde, erinnerte sich an den nachhaltigen Eindruck, den er dort hinterließ: „Wenn Thomas Busch das Wort ergriff, konnte man eine Stecknadel fallen hören. Jeder im Saal wusste: Seine Worte haben Gewicht.“

Der Ausgezeichnete selbst reagierte mit bergischer Bescheidenheit auf die Ausführungen: „Ein bisschen dick aufgetragen – trotzdem habe ich mich gefreut.“

Das gilt auch für das „Handwerksunternehmen des Jahres“. Seit 1918 behauptet sich die Wuppertaler Parkett Dietrich GmbH & Co. KG am Markt. „Sie haben sogar den Teppichboden überlebt“, erklärte der Solinger Kreishandwerksmeister Arnd Krüger in seiner Laudatio mit einem Schmunzeln. Dietrich zählt heute 290 Beschäftigte.

Herbert Reul zeigte sich beeindruckt von den drei Geehrten und lobte die Idee des Bergischen Zukunftspreises: „Ich halte wahnsinnig viel davon, Leuten zu danken, die etwas geleistet haben.“ Reul sieht das Projekt auch als Zeichen der Verbundenheit der drei bergischen Großstädte an. Die seien für sich genommen schon stark, könnten durch Zusammenarbeit jedoch noch größere Wirkung entfalten: „Zusammen kommen die Städte auf 600.000 Menschen, das ist nach Köln die zweitgrößte Stadt im Westen.“ Er warb dafür, die Stärken zu bündeln und die guten Voraussetzungen, etwa die geografische Lage, zu nutzen: „Dieses bergische Dreieck kann zum goldenen Dreieck werden.“

Das ist der Bergische Zukunftspreis

Der Bergische Zukunftspreis ist nicht mit Geld dotiert. Die Preisträger erhalten Gemälde oder Skulpturen, die Künstlerinnen und Künstler für sie geschaffen haben. Immer haben sie einen Bezug zum Bergischen. Die Gemeinsamkeiten zu betonen und die bergische Identität zu fördern ist ein Ziel des Zukunftspreises. Die Verleihung, die nach Solingen und Remscheid 2024 in Wuppertal stattfindet, soll ein Forum schaffen, um den Austausch zu ermöglichen, Probleme zu identifizieren und zu lösen. Damit sich die Region behaupten kann. „Es darf nicht passieren, dass das Bergische Land vergessen wird“, hielt Lothar Leuschen, Chefredakteur der Westdeutschen Zeitung und Moderator des Abends, fest.