Was wird aus den Feuerwehr-Häusern?

In die Jahre gekommen: Das Gerätehaus in Bergisch Born, Baujahr 1936.

Nach der Fusion von Born und Lüdorf.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Die Sommerfeste werden noch ein letztes Mal getrennt – wenn auch mit gegenseitigen Besuchen – gefeiert, später im Jahr sollen dann die beiden Löscheinheiten Bergisch Born und Lüdorf fusionieren. Vieles ist noch unklar für die neue Einheit der Freiwilligen Feuerwehr, zum Beispiel ob das mit der Fusion im November wirklich klappt. Das Domizil hingegen steht schon fest, in Bergisch Born, ziemlich genau auf halbem Weg zwischen den beiden bisherigen Gerätehäusern, entsteht derzeit das neue.

Während sich die Feuerwehrleute sicherlich auf das moderne Gerätehaus freuen, bleibt die Frage, was aus den zwei bisherigen wird. Beide Immobilien befinden sich im Eigentum der Stadt. Und auch wenn die Gebäude selber deutlich in die Jahre gekommen sind, können die Grundstücke genutzt werden. Zumal zumindest die Lage des Bergischer Borner Gerätehauses durchaus attraktiv ist. Im Zentrum des Ortsteiles, verkehrsgünstig gelegen können von dort Lennep, zwei Autobahnauffahrten und die Remscheider Innenstadt genauso gut erreicht werden wie Wermelskirchen und Hückeswagen. Trotzdem liegt das Grundstück nicht direkt an der Hauptstraße und verfügt über einen Blick ins Grüne.

Wohl auch deswegen sagt Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz, dass man bei der Stadt für das Bergisch Borner Grundstück über eine Wohnbebauung nachdenke. In welcher Form, stehe aber noch nicht fest. Auch die Politik wird da sicherlich noch mitreden wollen.

Der Bedarf an Wohnungen ist in Remscheid ja grundsätzlich da, allerdings zeigen auch andere Beispiele, wie schwer es derzeit ist, Investoren für solche Vorhaben zu finden. Hohe Baukosten und hohe Zinsen erschweren das Geschäft, selbst die Gewag will auf absehbare Zeit nicht neu bauen, weil die Mieten viel zu hoch wären.

Es gibt wohl zwei Interessenten für das Lüdorfer Grundstück

Während das Borner Grundstück nach einem Grundsatzbeschluss der Gestaltungsmehrheit aus SPD, Grüne und FDP dafür nicht verkauft, sondern in Erbbaurecht verpachtet werden soll, liegt die Sache in Lüdorf offenbar anders. Hier fasse man eine Veräußerung ins Auge, sagt der Oberbürgermeister. Zwei Interessenten sollen sich dem Vernehmen nach schon gemeldet haben, beide wollen das Grundstück nicht für Wohnbebauung nutzen, sondern landwirtschaftlich oder als eine Art Versammlungsort.

Entscheiden muss das in beiden Fällen am Ende wohl der Rat. Die Diskussion dürfte noch etwas dauern, länger als der Umzug der beiden Feuerwehren.