Erdbeerfeld ist noch eine Woche offen

Es gibt tatsächlich noch einige Erdbeeren auf dem Erdbeerfeld der Familie Michels in Bergisch Born.

Remscheid. Vor allem im unteren Bereich des Areals lugen noch viele leuchtend-rote Früchte verführerisch unter den Blättern hervor – was vor allem die Kinder anreizt, bis ganz nach unten zu laufen. Voraussichtlich noch bis kommende Woche Samstag wird das Feld zum Selberpflücken geöffnet sein. Das erklärte eine Mitarbeiterin an der Wiegebude auf RGA-Nachfrage.

Lesen Sie auch Erdbeersaison startet Mitte des Monats Erdbeersaison startet Mitte des Monats

Ein Kilo Erdbeeren, selbst gepflückt, kostet 4,80 Euro – und schlägt damit so ziemlich jeden Supermarktpreis. Ab 10 Kilo wird es günstiger: Dann kostet das Kilo nur jeweils 4,40 Euro, ab 20 Kilo kostet jedes Kilo Erdbeeren nur 4 Euro. Wer kein eigenes Gefäß mitgebracht hat, kann an der Holzhütte ein Körbchen für 1,50 Euro kaufen. Kaltes und nasses Wetter hatte in diesem Jahr für Verzögerungen gesorgt. Erst seit Mitte Juni wird gepflückt. -mw-