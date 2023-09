Benefiz-Fußballspiel: Mast-Weisz gegen Scherz

Auf dem Jahnplatz

+ © Roland Keusch 270 Spiele für Köln: Matthias Scherz © Roland Keusch

Die erste Ausgabe war bereits ein Riesen-Erfolg.

Remscheid. Nun nutzt Jens Nettekoven seine Kontakte für ein zweites Benefiz-Fußballspiel auf dem Lüttringhauser Jahnplatz, diesmal zugunsten des neues Hospiz in Bergisch Born. Am kommenden Freitag, 15. September, tritt dort ab 19 Uhr ein Promi-Team gegen eine Remscheider Stadtauswahl an. Mit dabei sind dann unter anderem FC-Legende Matthias Scherz, der auch bei der Organisation hilft, Thomasz Waldoch, ehemalige Kapitän von Schalke 04, Sonja Fuss (zwei WM-, drei EM-Titel) Ursula Holl (ein WM-, zwei EM-Titel) und die zweifache Europameisterin Inka Grings, außerdem Hockey-Olympiasieger Jan-Marco Montag.

Auf Remscheider Seite wird unter anderem Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz die Fußballschuhe schnüren. CDU-Politiker Nettekoven, der den Wahlkreis Remscheid-Radevormwald im Landtag vertritt, organisiert das Spiel in seiner Funktion als Präsident des Deutschen Ringerbundes. -wey-