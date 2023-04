Beim Trödel blüht die Alleestraße auf

Zweitägiger Ostermarkt in der Innenstadt zieht bei trockenem Wetter Massen an - Preise sind gestiegen.

Von Peter Klohs

Remscheid. Am Samstag vor Ostern gingen gewiss zweifelnde Blicke in den grauverhangenen Remscheider Himmel, aus dem ohne Unterlass ein unschöner bergischer Landregen herabrieselte. Aber am Ostersonntag zeigte sich Remscheid von der schönen Wetterseite, die Sonne schien bei fast frühlingshaften Temperaturen, so dass der Durchführung des Ostertrödels auf der Alleestraße nichts im Wege stand. Vom Markt aufwärts bis zur Abzweigung Hochstraße boten mehr als 150 gewerbliche und private Händler beim zweitägigen Markt ihre Waren an.

+ Das Interesse an allerhand Kuriositäten auf den Händlertischen war auch in diesem Jahr ungebrochen. © Roland Keusch

Petra Raber vom Team 3, das den Trödelmarkt organisierte, äußerte sich mehr als zufrieden über die Händlernachfragen. „Das Wichtigste ist“, erzählte sie, „dass die Stimmung auf dem Markt sehr gut ist. Viele Stammkunden sind hier, wir sind vollkommen happy. Und die Angebote der Händler sind vielgestaltiger als sonst. Es läuft gut.“ Sensationelles, meinte Raber aber einschränkend, könne sie nicht berichten.

„Viele Stammkunden sind hier, wir sind vollkommen happy.“

Der Trödelmarkt war wie gewohnt aufgeteilt: Die gewerblichen Händler hatten sich in ihrer überwältigenden Mehrheit auf der Mitte der Alleestraße niedergelassen, derweil die privaten Anbieter eher am Rande ihre Waren anboten. Zum Teil Personenansammlungen mit Staubildung bewiesen, wo die Besucher des Trödelmarktes bevorzugt einkaufen und handeln wollten. Schnell entwickelte sich eine typische Trödelmarktatmosphäre: Obst- und Gemüsehändler hatten ihre Stände neben solchen aufgebaut, die Bettwäsche feilboten.

Ein Händler für Pokémon-Karten beriet Neueinsteiger. Bücher von Sebastian Fitzek lagen neben solchen von Friedrich Dürrenmatt, CDs von Roland Kaiser und Metallica in seltener Einheit, Werkzeugkisten und –kästen reihten sich an holländischen Käse, Kerzen, Lampen, Groschenromane, Taschenrechner und anderes elektronisches Gerät. Ein buntes Durcheinander.

Auch beim Trödeln steigen die Preise

Es fiel auf, dass die Preise nach der Pandemie deutlich angezogen haben: Wer Waren für den obligatorischen Euro suchte, musste über Geduld verfügen. Selbst Datenträger, deren Zeit durch die Digitalisierung eigentlich abgelaufen sind (CDs und DVDs) wurden ab zwei Euro angeboten, oftmals auch für mehr. Manche Händler merkten das am anscheinend zögerlichen Kaufverhalten der Besucher. „Der Markt ist gut besucht“, sagte ein Stahlwarenhändler aus Solingen, „und es gibt auch viele Nachfragen. Aber nicht viele Käufer.“

Rüdiger Hockamp vom Team 3 hörte dies und entgegnete: „Haben Sie schon mal einen zufriedenen Händler gesehen?“ Jammern gehöre zum Geschäft, meinte er. Gerade weist er einen beratungsresistenten Autofahrer zurecht, der meint, ohne Probleme einen Fluchtweg zuparken zu dürfen. „Aber das ist heute unser größtes Problem“, sagt Hockamp lächelnd.

Das sehen einige der Besucher etwas anders. Wie Familie Brock, Vater Veith, Mutter Lara und Sohn Mike, die beklagen, dass die Zuname der gewerblichen Händler nicht zufriedenstellend sei. Dass sich die Preise erhöht haben, hat die Familie auch festgestellt, nimmt es jedoch hin. Andere Besucher sind deutlicher in ihren Aussagen. „Man wird doch überall beschissen“, echauffierte sich ein Besucher. Wieder andere sind weit entfernt von Kritik und erfreuen sich am schönen Wetter und an der Möglichkeit des unbeschwerten Alleestraßenbummels, wie Familie Roth aus Wuppertal oder Frank Darwandt, der es auf Langspielplatten abgesehen hatte.

+ Große und kleine Trödelfans konnten an Ostersonntag und Ostermontag in Remscheid auf Schnäppchenjagd gehen. © Roland Keusch

Die weiteren Märkte mit Team 3

Das Team aus Gummersbach ist eine der am stärksten vertretenden Eventagenturen in Remscheid. Bereits seit mehr als 20 Jahren ist Team 3 hier aktiv. Neben dem Ostertrödelmarkt führt es unter anderem den monatlichen Trödelmarkt am Möbelhaus Knappstein durch und organisiert das Stadtfest in Lennep sowie das am Hasten (12. und 13. August). Auch der große Remscheider Trödelmarkt auf dem Schützenplatz (23. Juli) wird von den Gummersbachern organisiert.

www.team3-maerkte.de