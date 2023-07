Beim Ordnungsamt steht das Telefon nicht still

Im Schnitt gehen monatlich 1120 Anrufe bei der Einsatzstelle in Remscheid ein.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Trinkgelage, unerlaubtes Grillen, zu laute Musik. Der Sommer in Remscheid zeigt sich nicht immer nur von der sonnigen Seite. Merkbar wird das insbesondere für die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) der Stadt. Bei Vergehen werden Rolf Bennemann, Christian Warneboldt, Oliver Brieden und die Kollegen in der Einsatzzentrale angefunkt – und geben den Einsatz an den Außendienst weiter. Allein im ersten Halbjahr 2023 fielen über 4800 verschiedene Aufträge an. 1120 Telefonate und 450 E-Mails gehen im Durchschnitt pro Monat bei der Einsatzstelle in der Elberfelder Straße 32-36 ein.

Höflichkeit ist dabei anscheinend nicht für alle Bürger eine Zier. Der KOD kennt viele verschiedene Fälle: „Es ist echt eine bunte Tüte. Manche sind sehr höflich, andere wiederum geraten am Hörer völlig in Ekstase“, sagt Christian Warneboldt vom Ordnungsamt. Ähnliches erleben die Mitarbeiter dann auch auf der Straße: „Eine gesteigerte Grundaggressivität ist da und für uns täglich spürbar“, so Warneboldt weiter.

Zwar blieben tätliche Angriffe gegenüber den Mitarbeitenden die absolute Seltenheit, dennoch ergreift der KOD zum Schutz einige Vorsichtsmaßnahmen. „Unsere Kollegen sind bei Einsätzen grundsätzlich nicht alleine draußen unterwegs, zwei bis drei Leute sind der Regelfall“ sagt Rolf Bennemann, Sachgebietsleiter beim Ordnungsdienst. Eine weitere Maßnahme betreffe die Ausrüstung: „Bei uns geht niemand ohne schuss- und stichsichere Weste zum Einsatz“, führt er aus. Interne Risikoabwägung und abgestimmte Einsatztrainings würden ebenso zum Berufsalltag gehören, sagt Bennemann.

Die Einsatzzentrale im Erdgeschoss des Ämterhauses am Friedrich-Ebert-Platz übernimmt indes die Koordinierungsaufgaben. In Früh- und Spätschichten nehmen sie Beschwerden der Bürger entgegen und tragen diese ins System ein. Bei Einsätzen befinde der KOD sich in enger Absprache mit der Polizei. Gerade bei Großveranstaltungen wie etwa Karneval, Housepark-Festival oder Lenneper Weinfest werde das auch notwendig, betont Rolf Bennemann: „Die Zusammenarbeit mit der Polizei verläuft sehr gut. Das gegenseitige Vertrauen ist in jedem Fall gegeben.“ So könne man die eingehenden Fälle möglichst effizient angehen.

Aufgaben gehen weit über Knöllchenschreiben hinaus

Das, wofür das Ordnungsamt den meisten Leuten bekannt sein dürfte, sind die gelben und teils teuren Zettel an der Windschutzscheibe. Allein von Januar bis Juli wurden insgesamt 12.644 Verwarnungen geschrieben, weiß Oliver Brieden. Falschparker und Besitzer abgelaufener Tüv-Plaketten wurden in diesem Zuge beispielsweise zur Rechenschaft gezogen.

Was viele aber nicht wissen: Der KOD übernimmt bei Weitem nicht nur Aufgaben, die die Mitarbeiter in schlechtem Licht stehenlassen. Das Ordnungsamt ist überall dort zu finden, wo für Sicherheit gesorgt werden muss. Das betrifft auch außergewöhnliche Fälle: „Einmal haben wir zum Beispiel eine Kornnatter eingefangen, die dann erstmal bei uns auf der Einsatzstelle verweilte, bis wir mit den zuständigen Stellen gesprochen hatten“, erinnert sich Oliver Brieden.

Ein aktuell immer schlimmer werdendes Problem sei unerlaubt abgestellter Sperrmüll. „Das ist für uns, aber auch für die Anwohner eine Last“, sagt Rolf Bennemann. „Deshalb müssen wir möglichst schnell auf solche Verstöße reagieren und sie den Technischen Betrieben Remscheid melden.“

Der Kommunale Ordnungsdienst

Die Hauptaufgabe des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) ist es, „Gefahren für die öffentliche Ordnung abzuwehren“. Dazu zählen unter anderem Verkehrsverstöße, unzulässige Abfallentsorgung und Ruhestörungen. Die Mitarbeiter dürfen etwa auch Personalien feststellen oder Platzverweise aussprechen. Bei festgestellten Verstößen können die Remscheider sich telefonisch oder per E-Mail ans Ordnungsamt der Stadt wenden unter Tel. 02191-169000.

Leitstelle.Ordnungsamt@remscheid.de

