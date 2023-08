So war der Remscheider Firmenlauf 2023 - Applaus auch für die Letzten

Beim Firmenlauf gingen am Donnerstagabend mehr als 2000 Mitarbeiter und ihre Chefs an den Start.

Remscheid. Ina Massing kommt als eine der Letzten ins Ziel. Das hat schon Tradition beim Firmenlauf in Remscheid. Die Chefin von Goll & Schracke sammelt diejenigen ein, die nicht zu den Schnellsten zählen, aber mindestens genauso viel Spaß haben wie sie. Hand in Hand laufen sie unter dem Applaus der Zuschauer an der Strecke die letzten Meter bis zur Ziellinie. „Das ist“, sagt Ina Massing, „einfach ein total schönes Erlebnis.“

Zum dritten Mal ist die Sanitätshaus Goll & Schracke Massing GmbH & Co. KG beim Laufevent mit von der Partie. Dabei haben die 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jüngsten sind Anfang 20, die ältesten über 60 Jahre alt, noch eine besondere Aufgabe. Sie stehen auf der Bühne und sorgen für das Aufwärmprogramm. „Ein paar echte Rampensäue“, nennt die Chefin sie liebevoll. Sohn Joel Massing hat für sie Musik mit 120 Beats per Minute ausgesucht und gibt mächtig Gas. Schon bald fließt der Schweiß in Strömen. Auf und vor der Bühne.

Doch alle, die hier an den Start gehen, sind Überzeugungstäter. Mehr als 2100 Läuferinnen und Läufer aus 110 Unternehmen haben sich für den Firmenlauf 2023 angemeldet. Das sind zwar 7 Firmen weniger als 2022. Die Zahl der Starter ist aber erneut gestiegen. Auch der RGA ist dabei – und der Begriff von den rasenden Reportern gewinnt eine ganz neue Bedeutung.

Das Starterfeld gibt ein buntes Bild ab: Grün, Orange, Blau, Schwarz oder Gelb – die Farben der Shirts spiegelten die Vielzahl der teilnehmenden Firmen wider, deren Logos auf den Pavillons prangen, die als Treffpunkt dienen.

Gekommen sind die Teilnehmer vor allem aus zwei Gründen: Der Abend macht Spaß. Und der Abend schweißt zusammen. Hier gehen Chefs und Mitarbeiter gemeinsam auf die Strecke und stehen später bei Bier und Wurst zusammen. Der sportliche Erfolg tritt dagegen in den Hintergrund. Wer am Ende als erster durchs Ziel geht? Geschenkt. Hier zählt: Dabeisein ist alles.

An der 4,3 Kilometer langen Strecke gibt es für die Läufer Wasser und Obst

Da fällt auf, dass ausgerechnet die Lebenshilfe fehlt. Der Kosten wegen, wie Geschäftsführer Jerrit Bennert auf RGA-Nachfrage unumwunden einräumt. Mit mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bildeten die Lenneper zurückliegend eine der stärksten Gruppen im Teilnehmerfeld. Ein Startgeld von bis zu 15.000 Euro hätte ihn das gekostet, sagt Bennert: „Vielleicht sind wir ja im nächsten Jahr wieder dabei.“

+ Warm-up auf dem Platz: In ihren Shirts gaben die Läuferinnen und Läufer ein buntes Feld bei grauem Himmel ab. © Lucas Hackenberg

Dass in der großen Menge der Starter keiner auf der Strecke bleibt, dafür sorgen die Teilnehmer selbst. Und natürlich Nicole Hafner. Sie ist die Chefin der Veranstalterfirma Neomove aus Bochum und für die Organisation und das Wohlergehen aller verantwortlich. An der 4,3 Kilometer langen Strecke reicht ihr Team Wasser und Obst, im Ziel gibt es eine Regendusche – und wer mag, bekommt noch ein alkoholfreies Bier dazu gereicht.

Danach hagelt es Preise: für die schnellsten Läufer, den originellsten Auftritt, für das witzigste Motto – und so weiter. Danach wird gefeiert. Zur After-Runing-Party gibt’s Livemusik und kalte Getränke – diesmal auch mit Alkohol. Am Ende heimst das Orgateam viel Lob ein.

Ob es 2024 die vierte Auflage des Firmenlaufs in Remscheid gibt? „Ja, selbstverständlich“, sagt die Firmenlauf-Chefin auf RGA-Nachfrage. „Und zwar wieder am letzten Donnerstag im August.“

Ina Massing und ihre „Rampensäue“ von Goll & Schracke können sich den Termin also schon mal in den Kalender schreiben. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich immer tierisch darauf“, sagt sie. „Und ich mich auch.“

Party geht weiter

Am Wochenende geht die Party auf dem Schützenplatz weiter. Am Samstag gehört die Bühne den Coverbands Queen Kings und Bounce. Von 19 bis 23 Uhr gibt es Musik zum Mitsingen von Queen und Bon Jovi. Karten gibt’s bei Remscheid live. Am Sonntag steigt der Weltkindertag im Stadtpark. Von 12 bis 17 Uhr gibt es an mehr als 30 Ständen etwas zum Spielen, Basteln und Bewegen. Wasserspiele und Hüpfburgen dürfen nicht fehlen. Veranstalter ist das Jugendamt, der Besuch kostenlos.