Bei einem Wildunfall ist der Anruf bei der Polizei Pflicht

Viele Unfälle

+ © Roland Keusch Jäger Hans-Willi Kling sagt, auch Jägern geht es nahe, wenn das Tier nach einem Wildunfall noch lebt. © Roland Keusch

Recht häufig kommt es gerade in der Paarungszeit von Wildtieren wie Rehen zu Verkehrsunfällen. Speziell in der Dämmerung oder Nacht kommen die meisten Wildunfälle in Waldrandgebieten vor.