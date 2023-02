Bei der Feuerwehr sind Nachwuchssorgen erstmal passé

Ob trotz oder wegen Corona: Die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr haben zahlreiche Mitglieder hinzugewonnen. Ganz anders als viele Sportvereine.

Remscheid. Sportvereine ächzen nach der Pandemie unter Mitgliederschwund, mancher Remscheider Chor bestehe wohl nur noch „auf dem Papier“, schätzt der eigene Kreischorleiter – aber nicht alle ehrenamtlichen Bereiche haben offenbar unter Corona gelitten. Die Freiwilligen Feuerwehren in Remscheid verzeichnen in letzter Zeit sogar einen Zuwachs an aktiven Mitgliedern. Und anders als in den zurückliegenden Jahren stammen die nicht mehr nur aus der eigenen Jugendfeuerwehr.

Das geht aus einer Vorlage der Stadtverwaltung hervor. Demnach zählten die Einsatzabteilungen der derzeit noch sieben Löscheinheiten zum Jahreswechsel 250 Mitglieder, immerhin 15 mehr als vier Jahre zuvor. Auch die Jugendfeuerwehren sind gewachsen. Und für die bisher einzige Kinderfeuerwehr gibt es sogar eine Warteliste.

„Warum das so ist, kann ich nur mutmaßen“, sagt Katharina Kresse, die stellvertretende Leiterin der Remscheider Feuerwehr – und verweist auf ausgefallene Übungen, Sommerfeste und Tage der offenen Tür. Veranstaltungen, die sonst zur Mitgliederwerbung und zum Reinschnuppern genutzt wurden. Dass trotzdem mehr Menschen den Weg zur Feuerwehr gefunden haben, könne daran liegen, dass viele über Corona ihre Einstellung geändert hätten, vermutet Katharina Kresse: „Ich glaube, dadurch suchen mehr Menschen nach einer sinnhaften Tätigkeit.“

Einen Hinweis, dass die stellvertretende Feuerwehrchefin recht haben könnte, liefert die Verwaltung, die von einem hohen Zulauf an Quereinsteigern spricht, also Feuerwehrleuten, die nicht aus der Jugendfeuerwehr stammen. „Die haben wir inzwischen in jeder Einheit“, sagt Katharina Kresse. Viele würden erst mit Ende 20 oder gar Anfang 30 dazustoßen. Einem Alter, in dem man sich sonst eigentlich kein neues Hobbys sucht.

„Die ist vom ersten Tag an voll gewesen.“

Trotzdem bleibt die Jugendfeuerwehr (JF) der wichtigste Zugangsweg für die Feuerwehr, etwa zwei Drittel der JF-Mitglieder wechseln mit der Volljährigkeit in die Einsatzabteilung. Bleibt dieser Wert halbwegs konstant, müssen sich die Remscheider Wehren auf absehbare Zeit keine Sorgen machen. Ende 2022 hatten die Nachwuchseinheiten – die beiden Einheiten Lüdorf und Bergisch Born, die bald fusionieren, betreiben bereits eine gemeinsame Jugendfeuerwehr – zusammen 130 Mitglieder.

Das sind zwar „nur“ vier mehr als Ende 2018, aber deutlich mehr als noch ein Jahr zuvor. Nachdem es in der Pandemie fast nur Onlineangebote für die Kinder und Jugendlichen gab, war deren Zahl zwischenzeitlich unter 100 gesunken. Nun sind wieder alle JF-Gruppen voll, heißt es in der Vorlage: „Mehr Jugendliche können aktuell nicht mehr aufgenommen werden.“

Was so auch für die Kinderfeuerwehr gilt, die bislang aus nur einer Einheit besteht, die bei der FF Hasten angegliedert ist. „Die ist vom ersten Tag voll gewesen“, berichtet Katharina Kresse. Inzwischen bestehe eine Warteliste. „Wir arbeiten daran, weitere Einheiten zu gründen.“ Allerdings brauche es dafür Gruppenleiter mit entsprechenden pädagogischen Kenntnissen.

„Wir hatten schon schlechtere Zeiten“, fast sie die Gesamtsituation zusammen, betont aber: „Mehr geht natürlich immer.“ Wünschenswert seien zum Beispiel neue Mitglieder, die zwar nicht in Remscheid wohnen, aber hier arbeiten - und somit tagsüber für Einsätze bereit stehen. Doch auch so stimme derzeit Quantität wie Qualität: „Wir sind sehr zufrieden mit der Schlagkraft unserer Freiwilligen Feuerwehren.“

Hintergrund

Freiwillige Feuerwehren gibt es auf heutigem Remscheider Stadtgebiet seit bald 200 Jahren, die ersten Jugendfeuerwehren wurden 1979 gegründet. Seit 2019 gibt es zudem eine erste Kinderfeuerwehr.

Standpunkt von Frank Michalzcak: Aller Ehren wert

Die Katastrophen unserer Zeit führen immer wieder vor Augen, wie unendlich wertvoll die Dienste freiwilliger Helfer sind, die sich um Menschen in akuter Not kümmern. Heute ist es das verheerende Erdbeben in der Türkei und Syrien, gestern war es die Flutkatastrophe, die auch Teile Remscheids heimsuchte. Und möglicherweise hat auch dieses Ereignis dazu beigetragen, dass sich wieder mehr Interessierte für den Einsatz in den Freiwilligen Feuerwehreinheiten melden.

Das Hochwasser hat im Juni 2021 eindrucksvoll vor Augen geführt, dass wir in einer Welt leben, die auch bei uns durch den Klimawandel deutlich unsicherer geworden ist. Daran kann zwar auch das freiwillige Engagement der Retter nichts ändern. Sie können aber die dramatischen Folgen von Unglücken und Naturereignissen lindern und Menschen vor dem Tod bewahren.

Und das ist aller Ehren wert.