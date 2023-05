Remscheid baut den terminlosen Schalter aus

Mehr Personal und eine Dokumentenausgabebox sollen die Wartezeiten verkürzen.

Remscheid. Entlastung im Bürgerservice kündigt sich an: Personell wie über einen Automaten will die Stadt lange Wartezeiten verkürzen. Auch als Reaktion auf einen Antrag der CDU reagierte die Verwaltung. Die Christdemokraten hatten darin moniert, dass der Geduldsfaden vieler Bürger gerissen sei. „Jedes Jahr das gleiche Spiel: Die Lage im Bürgeramt spitzt sich zu nach dem Motto ‚Und täglich grüßt das Murmeltier‘.“

Die Bürger seien es leid, mit einer „desaströsen Terminvergabe“ in der „Dauerbaustelle“ konfrontiert zu werden. Im Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit (BOS) erläuterte Ordnungsamtsleiter Arndt Liesenfeld den Ausbau des terminlosen Schalters. Bereits zu Corona-Zeiten hatte es diesen im ehemaligen Provinzial-Büro am Ämterhaus in der Elberfelder Straße gegeben.

Zwischenbilanz: Vieles im Rathaus ist noch nicht digital

Zum 1. März war eine Aushilfe eingestellt worden, um die Spitzen in der Osterzeit abzufangen. Donnerstags (7.30 bis 12 Uhr) und freitags (7.30 bis 12 Uhr) kann man bis heute im Bürgerbüro ohne Online-Buchung vorbeischauen, um sich mit Personaldokumenten zu versorgen. Dies gilt nicht für Meldeangelegenheiten und den Kfz-Bereich.

Die Zahlen vom 20./21. April belegen eine rege Nachfrage des terminlosen Schalters. Am ersten Tag gab es morgens eine Wartezeit von 206 Minuten, 48 Dokumente wurden abgeholt, 67 beantragt. Am zweiten Tag lag die Wartezeit bei maximal 58 Minuten, 37 Dokumente wurden abgeholt, 43 beantragt.

Um Bürgern noch mehr entgegenzukommen, wird der terminlose Schalter vor den Sommerferien auf vier Mitarbeiter erweitert. Zu den momentan zwei Kräften werden sich zwei weitere gesellen. Nach einem Aufruf über die sozialen Medien gibt es Bewerber, unter denen jetzt die Auswahl getroffen wird. „Die Einstellung wird im Mai erfolgen“, kündigt Liesenfeld an. Dann sollen Remscheider auch dienstags zu den normalen Öffnungszeiten bis 17.30 Uhr – ohne vorher einen Termin gemacht zu haben – kommen können. Das Zusatzpersonal wird auf jeden Fall bis in die Sommerferien eingesetzt.

Flexibler wird das Antrags- und Ausgabesystem von Personalausweisen und Reisepässen durch eine Dokumentenausgabebox. „Diese druckt keine Ausweise“, erklärte Liesenfeld im BOS. Aber sie ermöglicht eine Ausgabe über die normalen Öffnungszeiten hinaus. Das VHS-Gebäude an der Ecke Ludwig-/Elberfelder Straße ist montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr auf. Dort wird die Box im Eingangsbereich platziert werden. Strom- und Netzkabel sind installiert. Nach klärenden Gesprächen mit dem Datenschutz, IT-Sicherheit und dem Rechnungsamt ist die Freigabe für den Kauf einer Box mit 304 Fächern erteilt. Geklärt wird, ob aus Sicherheitsgründen Kameras installiert werden. Nach ersten Erfahrungen mit der Ausgabebox wird überlegt, ob das Angebot auch auf die Stadtteile ausgedehnt werde und ob man das Angebot rund um die Uhr gewährleiste.