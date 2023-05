Baustellenführungen erklären: Was passiert in der Innenstadt?

Aktionen zum Tag der Städtebauförderung am 13. Mai.

Von Lena Spataro

Remscheid. Das Innenstadtmanagement hatte bereits im Januar Baustellenbesichtigungen im Bereich für Bürgerinnen und Bürger angekündigt – zum Tag der Städtebauförderung am 13. Mai soll dieses Angebot nun umgesetzt werden. In Zusammenarbeit mit dem Stadtumbaumanagement Stachelhausen und Honsberg haben Interessierte dann die Möglichkeit, sich die neusten Umbaupläne der Verwaltung für die Innenstadt anzugucken.

Die Schwerpunkte des Städteumbauprojektes liegen in diesem Jahr bei der unteren Alleestraße und dem Quartiersplatz in Stachelhausen. Letzteres befindet sich bereits seit einiger Zeit im Umbau. Der geplante Park soll noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Baudezernent Peter Heinze hatte dort erst im Februar den ersten Apfelbaum gepflanzt. „Hoffen wir mal, dass der mittlerweile blüht oder sogar Früchte trägt.“

Am Tag der Städtebauförderung startet das Programm ab 11 Uhr mit einer digitalen Stadtrallye durch die Innenstadt. Startpunkt ist der Stand des Innenstadtmanagements auf der Alleestraße 49. Neben dem aktuellen Sachstand sollen die weiteren Pläne vorgestellt und Rückmeldungen eingeholt werden. „Für die Beteiligung unserer Bürger sind wir immer dankbar und bemühen uns auch, so viele Vorschläge wie möglich umzusetzen“, sagt Heinze.

Enden wird die Rallye dann in Honsberg mit der Begehung der grünen Baustelle. Schließlich soll die Parkfläche nach ihrer Fertigstellung eine beliebte Anlaufstelle in Honsberg werden. „Die Lage ist unschlagbar“, meint Heinze. So bietet der Park den optimalen Übergang von der Trasse des Werkzeugs und der Kraftstation, die ebenfalls kürzlich umgebaut wurde.

Tag soll bei Musik und Getränken ausklingen

Der Vorsitzende des MyViertel-Vereins, Marvin Schneider, freut sich ganz besonders darauf, das MyViertel-Fest in diesem Jahr wieder mit dem Tag der Städtebauförderung kombinieren zu können. Durch Corona musste diese Veranstaltung drei Jahre ausfallen. „Seit dem letzten MyViertel-Fest hat sich einiges getan. Wir haben das Programm dieses Mal zweigeteilt“, erklärt Schneider. Am Vormittag soll es deshalb genügend Angebote für junge Familien und Senioren geben. Von 17 bis 18 Uhr werden dazu „Vierteltöne“ in der Evangelischen Stadtkirche gespielt. Das soll den Übergang zum Abend kennzeichnen. Livemusik und Getränke in den Gastronomien rund um den Markt und die Alte Bismarckstraße werden dann ihr übriges tun. „Uns ist es wichtig, in diesem Jahr alle anzusprechen“, sagt der Remscheider.