Radweg soll durch Kleingärten führen

Der Naturschutzbeirat spricht sich gegen weitere Versiegelungen aus – auch wenn es dadurch teurer wird.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Der Naturschutzbeirat hat seinen Widerstand gegen weitere Flächenversiegelung bekräftigt. Bei seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause machte das Gremium, in dem unter anderem Naturschutzverbände, Landwirte und Jäger vertreten sind, deutlich, dass man mehrheitlich gegen Projekte auf bisher unbebauten Grundstücken sei, solange es vertretbare Alternativen gibt. Und das gilt auch für Radwege.

+ Der Weg zwischen den Gärten ist an manchen Stellen recht eng und knickt mehrmals rechtwinklig ab. © Sven Schlickowey

Der Beirat beschäftigte sich mit Plänen der Stadtverwaltung, Radwege punktuell durch Landschafts- und Naturschutzgebiete zu führen. Für die von der Politik geforderte Verlängerung des Radwegs Balkantrasse Richtung Lüttringhausen prüft die Stadt unter anderem eine Variante, hinter dem Gartencenter Kremer neben der Kleingartenanlage etwas landwirtschaftliche Fläche zu nutzen. Im weiteren Verlauf könnte der Radweg am Rande des Naturschutzgebiets Oberlauf Marscheider Bachtal verlaufen.

Es gebe zwar grundsätzlich Alternativen, machte Verkehrsplaner Burkhard Fey deutlich, doch die seien mit Nachteilen verbunden. Am Marscheider Bachtal führe eine Alternativroute mitten durch das Naturschutzgebiet, eine andere durch das nahe Wohngebiet. In Lennep müsse man entweder die vielbefahrene Lüttringhauser Straße nutzen, einen Umweg über bestehende Nebenstraßen in Kauf nehmen oder mitten durch die Kleingartenanlage planen. Was möglich ist, soll nun eine Machbarkeitsstudie klären.

„Dann müssen wir das hier aufgeben.“

Doch die Mitglieder des Naturschutzbeirates betonten auch ohne diese Studie ihre Ablehnung für die Planungen, die Landschafts- und Naturschutzgebiete betreffen. Im Bereich neben der Kleingartenanlage gehe wertvolle landwirtschaftliche Fläche verloren, „die wir dringend brauchen“, bemängelte Andreas Kempe als Vertreter des Rheinischen Landwirtschaftsverbands. Auch der Beiratsvorsitzende Karl-Frieder Kottsieper forderte, die vorhandene Verkehrsfläche neu aufzuteilen, statt neue zu schaffen. „Möglich ist das“, bekräftigte die ehemalige Vorsitzende Gabriele Lipka diese Forderung.

Als Varianten, die der Naturschutzbeirat für die Verlängerung der Balkantrasse bevorzugt, kristallisierten sich während der Sitzung der Weg durch die Kleingartenanlage in Lennep und durch das Wohngebiet am Marscheider Bachtal heraus. Gemeinsam verfasste man ein Statement, das die Nutzung vorhandener Verkehrsflächen für die Schaffung neuer Radwege begrüßt.

+ Der Weg zwischen den Gärten ist an manchen Stellen recht eng und knickt mehrmals rechtwinklig ab. © Sven Schlickowey

Das allerdings könnte zu höhere Kosten führen, verdeutlichte Stadtplanerin Christina Kutschaty. Flächen müssten so oder so angekauft werden, sagte sie. In Lennep für die von der Verkehrsplanung bevorzugte Variante nur einige Quadratmeter Feld, für die des Beirates aber unter Umständen die ganze Kleingartenanlage, die derzeit der Deutschen Bahn gehört. Das sei deutlich teurer, betonte Kutschaty – und warf die Frage auf: „Was soll die Stadt mit einer Kleingartenanlage?“

Auch die Pächter der Kleingärten sind von dem Vorschlag offenbar nicht sonderlich angetan, wie der RGA vor Ort erfuhr. Denkbar sei vielleicht, den Radweg direkt an den Gleisen entlang zu führen, meint einer der Pächter, dann müsste aber wohl die Hälfte der rund 40 Gärten weichen. Der Hauptweg zwischen den Gärten hindurch sei völlig ungeeignet, schon wegen des zu erwartenden Verkehrs. Wenn ein vielbefahrener Radweg mitten durch die Anlage führe, sagt der Kleingärtner, „dann müssen wir das hier aufgeben“.

Standpunkt von Sven Schlickowey: Das wäre fatal

+ sven.schlickowey@rga.de © Roland Keusch

Halten wir fest: Jeder Quadratmeter Natur, der nicht versiegelt wird, ist gut. Das aber um wortwörtlich jeden Preis erreichen zu wollen, ist sicherlich auch nicht zielführend. Wenn zum Beispiel Firmen, deren Produkte zur Energiewende beitragen, keine Entwicklungsflächen bekommen. Oder auch wenn man, um ein paar Quadratmeter Acker zu schützen, entweder einen Radweg verhindert oder eine ganze Kleingartenkolonie vertreibt. Es ist die Aufgabe des Naturschutzbeirates, Vorhaben der Stadt auf deren ökologische Verträglichkeit zu überprüfen, diese Aufgabe ist heute wichtiger denn je und, es ist gut, dass der Beirat sie ernst nimmt.

Eine pauschale Ablehnung von Projekten auf bisher unbebauten Grundstücken erfüllt diese Aufgabe aber nicht, sondern macht im Gegenteil die richtigen und wichtigen Empfehlungen des Gremiums angreifbar. Und das wäre gerade in der aktuellen Situation fatal.