Radfahrer irren durch Lennep – Balkantrasse noch lange gesperrt

Aktuell baut die Bahn, danach noch die Stadt.

Remscheid. Zwischen Mülltonnen, einem abgemeldeten Ford Galaxy und einem vergammelten Grill – da ist der Zuweg zur Balkantrasse, mitten durch die Schrebergärten, vorbei an bellenden Hunden und Argusaugen. Nur weiß das niemand. Denn es fehlen die entsprechenden Schilder.

+ Dr. Björn Kentemich zeigt es: Hier, neben den Mülltonnen Alte Kölner Straße 33, ist der Zuweg zur Trasse. © Roland Keusch

Dr. Björn Kentemich hat das eine Menge Zeit gekostet. Und Unverständnis erzeugt. Denn der Facharzt für Innere Medizin und Notfallmedizin, der seine Praxis an der Bergstraße hat, irrte mit seinem Fahrrad durch Lennep bis zur Trecknase, um die Trasse zu suchen. Er fährt fast täglich mit seinem Mountainbike von Bergisch Born zur Praxis, nutzt dafür die Balkantrasse. „Vor einiger Zeit konnte man dem RGA das schlechte Abschneiden der Stadt Remscheid im Fahrradranking entnehmen. Wer sich darüber noch wundert, dem empfehle ich vom Lenneper Bahnhof mit dem Rad in Richtung Wermelskirchen zu fahren“, sagt er ironisch.

Denn weil die Deutsche Bahn gerade die alte Eisenbahnbrücke Wülfingstraße neu baut, ist auch die Balkantrasse derzeit in dem Bereich gesperrt. Vom Bahnhof kommend ist in Höhe Drogeriemarkt Robert-Schumacher-Straße Ende. An der Sperrung ist eine Umleitung für Fußgänger und Radfahrer ausgeschildert in Richtung Wülfingstraße/Alte Kölner Straße. Doch hier gibt es dann keine Anweisung mehr für Radfahrer. „Folgt man der für Fußgänger – vielleicht hat man die für Radfahrer ja einfach vergessen–, landet man zumindest in der Arnold-Wilhelm-Straße, um dort dann vor einer erneuten Sperrung zu stehen“, sagt Kentemich. „Als Ortskundiger fahre ich dann mal die Alte Kölner Straße weiter. Ein Zugang zur Trasse ist hier weder beschildert noch auffindbar, ich habe ihn erst gefunden, als ich aus Richtung Wermelskirchen kommend von der Trasse abgefahren bin.“ Er moniert, dass hier offenbar niemand mal den Weg abgegangen ist. Seine Meldung an die Stadt blieb zudem unbeantwortet. „Einige Kilometer weiter hängt übrigens an der Brücke in Bergisch Born die Aufforderung, sich am Stadtradeln zu beteiligen. Das nennt man dann wohl Humor.“

Die Stadt will nun nach einem Hinweis des RGA schnell handeln. Offenbar habe die Baufirma, die für die Beschilderung zuständig sei, nicht korrekt gehandelt, sagt Verkehrsplaner Burkhard Fey. „Wir werden uns das zügig anschauen und eine korrekte Beschilderung veranlassen.“

Übrigens müsse man auf dem engen Schotterweg zwischen den Schrebergärten absteigen und sein Rad schieben, betont Fey.

Radfahrer, Spaziergänger, Eltern mit Kinderwagen müssen noch einige Monate die Umleitung in Kauf nehmen. Denn bis September baut die Deutsche Bahn erst mal eine neue Eisenbahnbrücke Wülfingstraße – und dann muss die Stadt noch eine neue Brücke bauen, um für den Lückenschluss der Trasse zu sorgen. „Wir kämpfen gerade hart dafür, dass wir es so schnell wie möglich umsetzen können, einen genauen Termin kann ich aber nicht nennen“, sagt Fey. Die Planung sei zumindest fertig: Statik, Bodengutachten. Die Bezirksvertretung Lennep hatte dafür letztes Jahr schon grünes Licht gegeben.

Auch auf der Balkantrasse gelten klare Regeln

Die Sperrpause will die Stadt nutzen, um zumindest schon im Sommer die Widerhaken für die neue Brücke zu setzen. Angepeilt ist eine Brücke in Alu-Leichtbauweise wie in Bergisch Born, ein externes Ingenieurbüro hat sie geplant. Die Stadt muss aber erst noch Angebote von Unternehmen einholen, Aufträge sind also noch nicht vergeben.

Geld ist aber zumindest in den Doppelhaushalt für Brücke und Rampe eingestellt worden: insgesamt über 1 Million Euro. Wie hoch die Kosten am Ende ausfallen, hängt jedoch von den Angeboten der Firmen ab. Aktuell geschätzte Brutto-Bauwerkskosten: 640.000 Euro.