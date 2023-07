Vorsicht vor dem Bärenklau: Die giftige Pflanze blüht überall

Giftiges Kraut: Aktuell blüht Heracleum in großer Zahl im Morsbachtal. Jede einzelne Pflanze trägt mehr als 20.000 Samen, die noch einige Jahre keimfähig bleiben.

Dietfried Auras ist einer der letzten Kämpfer gegen einen toxischen Eindringling, die Stadt hat den Kampf schon lange aufgegeben. .

Remscheid. Die Stadt hat den Kampf längst aufgegeben, Dietfried Auras nicht. Die Hände in Chemiekalienschutzhandschuhen, Kopf, Arme und Beine bedeckt, geht er mit der Kreuzhacke dem Großen Bärenklau an die Wurzel. Im Eschbachtal hat der pensionierte Physiklehrer dem toxischen Eindringling aus dem Kaukasus auf diese Weise Grenzen gesetzt. Im Morsbachtal ist die Verbreitung von Heracleum dagegen weitgehend außer Kontrolle geraten.

+ Dietfried Auras schwingt die Hacke. So hat der Remscheider im Eschbachtal die Pflanze in den Griff bekommen. © Auras

„Wir kriegen das nicht mehr in den Griff“, sagt Frank Stiller, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde. Lediglich an Wanderwegen, wo gewissermaßen Gefahr im Verzug herrscht, greifen die Forstarbeiter zur Hacke. Die Hoffnung, das ebenso vermehrungsfreudige wie giftige Kraut aus den Remscheider Bachtälern zu vertreiben, „haben wir schon vor Jahren aufgegeben“, sagt Stiller.

Heracleum, der jetzt wieder in vielen Tälern blüht, ist äußerst tückisch. Der Saft der Pflanze enthält den Gitstoff Furocumarin. Er wirkt auf der Haut phototoxisch. Das heißt bei Sonnenschein „drohen schwersten Verbrennungen“, erklärt Dr. Bettina Stiel-Reifenrath, Hausärztin in Lennep und Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung in Remscheid.

„Finger weg!“, rät deshalb die Medizinerin. Und wenn es doch zu einer Berührung gekommen ist? „Mit fließendem Wasser und Seife, am besten auch mit Wasch-Spiritus die betroffenen Hautstellen abwaschen und unbedingt die Sonne meiden.“ Bei leichten Verbrennungen helfe Brand- und Wundsalbe aus der Apotheke. Anderenfalls bleibe nur der Weg zum Arzt.

Eine Pflanze produziert viele Samen – das macht es schwierig die Verbreitung einzudämmen

Heracleum wird bis zu drei Metern hoch. Eine einzige Pflanze produziert mehr als 20.000 Samen, die noch einige Jahre keimfähig bleiben. Die Bäche tragen sie kilometerweit in die Täler.

Die einzige wirksame Waffe sind Schafe.

„Die einzig wirksame Waffe dagegen sind Schafe“, sagt der städtische Landschaftsschützer Frank Stiller. Denn was beim Menschen zu schmerzhaftesten Verbrennungen führt, lässt sie komplett kalt. Sie fressen die Herkulesstaude mit Stumpf und Stiel.

Das Problem: Von den natürlichen Feinden gibt es immer weniger. Das Verschwinden der ursprünglichen Landwirtschaft mit Schafen, Ziegen und Kühen begünstigt die Verbreitung der aggressiven Pflanzeneinwanderer, wozu zum Beispiel auch das Indische Springkraut oder der Japanische Staudenknöterich zählen. Sie verdrängen die heimische Pflanzenwelt, wobei der Riesenbärenklau schafft, was sonst keine Pflanze schafft: Er verdrängt sogar die Brennnessel.

Was also tun? Wer im Außenbereich wohnt und Ziegen oder Schafe halten möchte, den unterstützt die Untere Landschaftsbehörde zwar nicht mit Geld. Wohl aber mit Rat und Tat. „Tiere halten die Flächen in Ordnung“, sagt Frank Stiller.

Jeder kann bei der Entfernung des giftigen Gewächses helfen

Helfen können die Bürgerinnen und Bürger auch, indem sie neue Pflanzenstandorte melden. Dagegen sollten sie keinesfalls unvorbereitet selbst die Hacke schwingen, um dem gemeinen Kraut den Garaus zu machen.

Dietfried Auras gibt allerdings Tipps, wie es geht. Aktuell sei es sinnvoll zu warten, bis sich ein fast reifer, grüner Samenstand an der mittleren Dolde gebildet hat. „Den abschneiden und sicher im Restmüll entsorgen“, sagt Auras.

So lasse sich die Verbreitung am besten verhindern. Wichtig: Alle Körperteile sollten bedeckt sein. Auch das Gesicht. Dazu ist eine Maske sinnvoll, denn auch die Dämpfe des Pflanzengifts sind gefährlich, können Übelkeit und Atemnot hervorrufen.

Bienenweide

Der Riesen-Bärenklau wurde im 18. Jahrhundert als Zierpflanze nach Deutschland eingeführt. Danach vermehrte sie sich unkontrolliert. Als Bienenweide zieht der Bärenklau zahlreiche Insekten an. Das ist allerdings auch seine einzige gute Eigenschaft. Aktuell blüht die hochgiftige Pflanze wieder in vielen Bachtälern.