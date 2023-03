Bacher kehrt zu den Wurzeln zurück

Der Remscheider Geschäftsmann Peter Schürmann (l.) ist wieder bei Bacher an Bord – und hat gleich mal das neue Ladenlokal auf der Allee ausgesucht. Geschäftsführer Sascha Schwedler (r.) und Bereichsleiterin Anne Marzinzik (2. v. l.) freuen sich mit und Elke Wamser vom Filialteam auf die Neueröffnung nächsten Samstag.

Reformhauskette verlässt das Center – und bleibt Remscheid doch erhalten.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Im Ladenlokal im Haus Alleestraße 73 sind seit ein paar Tagen die Handwerker zu Gange, schon am nächsten Samstag soll hier die Filiale von Reformhaus Bacher eröffnen. Damit endet fast schon eine Ära im Allee-Center, die Reformhaus-Kette gehörte seit der Eröffnung 1986 ununterbrochen zu den Mietern.

Für Bacher wiederum ist der Umzug Teil der Restrukturierung nach überstandener Insolvenz. Eng verbunden mit einer bekannten Remscheider Familie.

Im Juni vergangenen Jahres beantragte das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf Insolvenz in Eigenverwaltung. Eine direkte Folge von Corona, wie Geschäftsführer Sascha Schwedler sagt. Die Kunden blieben aus, Umsätze brachen ein – Staatshilfen gab es aber keiner, weil Bacher als Lebensmittelhändler gilt.

„Erst haben wir uns gefreut, dass wir weiter öffnen konnten“, sagt Schwedler. „Dann haben wir aber gemerkt, dass das nicht förderlich ist, wenn keine Kunden unterwegs sind.“

Ist die Insolvenz inzwischen abgeschlossen?

In der Insolvenz, die am 31. Januar abgeschlossen wurde, durfte Bacher unter anderem laufende Mietverträge kündigen. Das habe man genutzt, das Center zu verlassen, berichtet Schwedler. Der neue Laden sei nicht nur deutlich größer, man sei außerhalb der Shopping-Mall auch bei der Gestaltung der Öffnungszeiten flexibler.

Die Kunden, überwiegend Stammkunden, hätten wohl keine Probleme, den neuen Standort direkt gegenüber des Center-Eingangs zu finden. „Und unsere Mitarbeiterinnen kennen ohnehin fast jeden Kunden persönlich.“

Gefunden und ausgesucht hat das Ladenlokal ein Remscheider. Peter Schürmann, viele Jahre Eigentümer und Geschäftsführer der Reformhaus-Kette, hatte die Firma eigentlich 2016 an einen Investor aus München verkauft. Nun ist er wieder als Gesellschafter an Bord.

Da hängt mein Herz dran.

„Ich bin dem Unternehmen nach wie vor verbunden“, sagt der 63-Jährige: „Da hängt mein Herz dran.“ Also schlug er zu, als Sachwalter des Insolvenzverfahrens einen Käufer suchte, zusammen mit sechs anderen Gesellschaftern, darunter beide Geschäftsführer.

Der Aufstieg von Bacher zum Marktführer auf dem deutschen Reformhaus-Markt ist untrennbar mit Peter Schürmanns Vater Hans verbunden. Den Unternehmer, der Anfang 2021 im Alter von 95 Jahren verstarb, kennen viele Remscheiderinnen und Remscheider noch als Chef der gleichnamigen Lebenmittelmarktkette.

Hans Schürmann brachte das Konzept des SB-Supermarkts nach Deutschland und baute seine Firma zu einer Kette mit 90 Filialen und 2000 Mitarbeitern aus. 1976 verkaufte er es, drei Jahre später übernahm er Bacher. Aus den damals acht Filialen wurden zeitweise knapp 100, heute sind es noch etwa 90.

Was reizt Peter Schürmann am Reformhaus?

„Mein Vater hat Bacher damals gekauft, weil er das total interessant und zukunftsträchtig fand“, erinnert sich Peter Schürmann. Ihm gehe es bis heute nicht anders. Statt wie eigentlich geplant die berühmte Hotelfachschule in Lausanne zu besuchen, heuerte er nach dem Abi bei seinem Vater an. „Ich habe seit meiner Ausbildung eigentlich nichts anderes gemacht“, sagt er heute.

Das neue Ladenlokal habe ihn vor allem durch die Lage überzeugt, sagt Schürmann. „Es war klar, dass wir auf der oberen Allee bleiben.“ Der neue Standort ist nur wenige Hundert Meter von dem entfernt, wo Bacher kurz nach der Übernahme durch die Familie Schürmann die erste Remscheider Filiale eröffnete. Von dort ging es 1986 ins Allee-Center, nun wieder nach draußen.

Und wie immer, wenn sich etwas auf der Allee tut, sorgt das für Interesse bei den Remscheidern. „Die Leute fragen schon die ganze Zeit, was das hier wird“, sagt Bereichsleiterin Anne Marzinzik über die Umbauphase. Eine Woche noch, dann können die Kunden den neuen Laden auch von innen sehen. Anne Marzinzik freut sich vor allem auf dann wesentlich mehr Platz, wie sie sagt: „Wir haben so viele tolle Produkte, jetzt können wir die endlich mal richtig zeigen.“

Hintergrund

Rund 780 Reformhäuser gibt es in Deutschland, sie sind in der Reformhaus Genossenschaft zusammengeschlossen. Zum Sortiment gehören insbesondere Lebensmittel, rezeptfreie Naturarzneimittel, Körperpflegeprodukte und Kosmetika. Name und Konzept gehen zurück auf die sogenannte Lebensreform, die Mitte des 19. Jahrhunderts entstand. Unter diesem Sammelbegriff fanden Reformbewegungen zusammen, die eine naturnahe Lebensart anstrebten und die Folgen der Industrialisierung und Urbanisierung ablehnten.