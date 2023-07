Wohnmobile: Neuverkäufe gehen zurück

Autohaus Pauli spürt sinkende Nachfrage. Vermietungen und die Werkstatt laufen aber weiterhin gut.

Remscheid. Auf dem boomenden Wohnmobilmarkt ist es ruhiger geworden. Aufgrund hoher Preissteigerungen verkaufen sich Neuwagen nicht mehr so gut wie vor und vor allem während der Pandemie. Als Victoria Pauli 2015 im elterlichen Geschäft an der Lenneper Straße 152 einstieg, kostete ein Dethleffs Trend um die 50.000 Euro. Heute liegt das Modell, gut ausgestattet bei 95.000 Euro. Für viele Privatleute ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Bei Steigerungen von 10 bis 25 Prozent seit Ende 2020 passen viele.

+ Mit Wohnmobilen ist Victoria Pauli im elterlichen Geschäft groß geworden: Hier sitzt sie in einem Dethleffs. © Roland Keusch

Dies bemerkt auch die 29-jährige Chefin in ihrem Haus. Im Schnitt müssen Kunden um die 70.000 Euro hinlegen. Nach oben gibt es keine Grenze. Bei Pauli Spitzenreiter ist der 8,80 Meter lange Charisma der Luxusmarke Concorde mit 430.000 Euro. Obwohl mit den Preisen im normalen Kfz-Bereich nicht vergleichbar, zahlen sehr viele bar.

„Wer sich ein Reisemobil zulegt, erfüllt sich einen Lebenstraum nicht selten, indem er vorher Haus und Eigentum verkauft“, beobachtet Victoria Pauli. Was früher ein Wunsch fürs Rentenalter war, ist zu einem Stück Freiheit und Lebensgefühl auch für Familien geworden. „Das Durchschnittsalter unserer Kunden liegt bei 45 bis 60 Jahren“, erklärt Victoria Pauli.

Die Einsteigermarke Sunlight, darüber hinaus die Kastenwagen von Pössl, Dethleffs sowie das Nonplusultra Concorde führt das Autohaus Pauli in seinem Portfolio. Das Problem sind nicht nur die hohen Anschaffungskosten. Wer ein rollendes Eigenheim möchte, muss Geduld mitbringen. Die Wartezeiten sind enorm lang. Lieferschwierigkeiten bei Chassis lange Zeit auch bei Fenstern sind der Grund. „Mittlerweile warten Kunden ein bis anderthalb Jahre, bei Concorde oft länger“, weiß Victoria Pauli. Abhängig von Marke und Modell können es auch mal drei Jahre werden.

Pauli sucht einen Elektriker und einen Kfz-Mechatroniker

Die junge Chefin, die ihre Eltern Birgit und Reinhardt Pauli in der Verantwortung abgelöst hat, will keinesfalls klagen. Denn die anderen beiden Standbeine sind von diesem Einbruch nicht betroffen. Gut laufen nach wie vor die Vermietungen. Pauli wickelt diese über den ADAC ab. Je nach Saison zahlen Kunden pro Tag zwischen 100 und 150 Euro. Viel Wert legt das 1987 eröffnete Haus auf seinen Service. „Die Werkstatt ist das A und O“, betont Victoria Pauli. Neben Meister Roman Ungefug beschäftigt Pauli fünf Monteure und zwei Azubis.

Werkstatttermine haben einen Vorlauf von zehn Wochen. „Nur Notfälle, wie zum Beispiel bei Wasser oder Heizungsproblemen werden dazwischen geschoben.“ Aufgrund der Reparatur- und Wartungslage sucht Pauli einen Elektriker und Kfz-Mechatroniker. „Wir sind auch offen für Quereinsteiger“, meint Pauli.

Die Werkstatt böte acht Monteuren Platz, auch wenn es dann reichlich eng würde. Zusätzlicher Platz ist auf dem Grundstück an der Hauptverkehrsader kaum vorhanden, eine weitere, dritte Hebebühne könnte aber in der Auslieferungshalle eingerichtet werden. „Der Werkstattausbau ist unser Ziel“, kündigt Victoria Pauli an. Auch weil viele Kunden in Einbauten investieren: Solar, Sat-Anlagen und, der neueste Trend, Trockentrenntoiletten, zählen dazu.

Pauli ist „Professional Partner“ für Fiat und bedient auch Fremdkunden. Die Überlegung, an einen größeren Standort zu ziehen, zum Beispiel in ein Industriegebiet, wurde nie intensiviert. „Wir haben hier direkt an der Autobahnauffahrt einen so idealen Standort, den man nicht aufgeben kann.“ Groß wachsen oder so bleiben, wie wir sind? Pauli hat die Entscheidung getroffen, bleibt bei seinen Leisten. Die Kundschaft ist überregional, kommt, dank der Messekontakte in Düsseldorf und Essen, von St. Peter Ording bis in die Schweiz, in jedem Fall weit über Remscheid hinaus.

Dass sich Pauli einen Namen erarbeitet hat, führt Victoria Pauli nicht zuletzt auf ein sehr eingespieltes, insgesamt 20-köpfiges Team zurück, dessen Verbundenheit sich durch langjährige Treue zum Arbeitgeber ausdrückt.

Drei Stellplätze

Mietwagen werden bei Pauli nach einer Saison, bisweilen zwei Jahren als Gebrauchtfahrzeuge verkauft. Die meisten Privatleute verkaufen ihre Mobile selbst, ohne einen Händler dazwischen zu schalten. Drei Stellplätze mit Strom und Entsorgungsstation (zum Entleeren der Tanks und Frischwasserversorgung) sind auf dem 7000-Quadratmeter-Firmengelände in Mixsiepen vorhanden.

