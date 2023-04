Gelebte Städtepartnerschaft: Austausch schafft Verständnis

Zehn Jugendliche aus Remscheids türkischer Partnerstadt Kırṣehir waren zu Gast.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Viele bisher unbekannte Gesichter verfolgten am Dienstagabend die öffentliche Sitzung des Remscheider Jugendrats. Ausgelassen und fröhlich wirkten sie, jedoch zugleich gespannt auf das, was sie an diesem Abend erwarten würde.

Etwas zügiger als sonst führte die Vorsitzende Sofia Rodriguez Eckwert durch die ersten sieben Punkte der Tagesordnung. Schließlich wartete mit Punkt acht der Höhepunkt: die Begrüßung und der gemeinsame Austausch mit zehn Schülerinnen und Schülern und zwei Lehrkräften aus Remscheids türkischer Partnerstadt Kırṣehir. Seit dem 11. April und noch bis heute sind sie zu Gast im Bergischen, besuchen Unterrichtseinheiten am Gertrud-Bäumer Gymnasium (GBG) oder fahren gemeinsam zum Düsseldorfer Landtag.

Um besser miteinander ins Gespräch zu kommen, hielt der Jugendrat seine Sitzung diesmal in der Kraftstation statt im kleinen Saal des Rathauses ab. Dabei war es für die türkischen Jugendlichen gar nicht so einfach, den Punkten zu folgen. Ihre Deutschkenntnisse sind eher rudimentär – und Politik natürlich ein schwieriges Thema.

Aber auch dafür hatte der Jugendrat eine Lösung parat: Mit Gülay Ṣahin-Türken saß eine Sprachmittlerin inmitten des Publikums, die den Jugendlichen mit Übersetzungen zur Seite stand. Auch die beiden Lehrkräfte und Erden Ankay-Nachtwein, Vorsitzende des Integrationsrats der Stadt Remscheid, wussten das eine oder andere Mal auszuhelfen. So standen Sprachbarrieren dem gegenseitigen Kennenlernen nicht im Weg.

Der öffentliche Nahverkehr kommt gut weg

Zu Beginn wurde das Mentimeter angestrengt, um Fragen zu beantworten wie: „Was gefällt euch an Remscheid?“. Mit dem Scannen eines QR-Codes auf dem Smartphone konnten Stichpunkte über die interaktive Software in einer Präsentation gesammelt werden. „Der öffentliche Nahverkehr“ wurde am häufigsten genannt, dicht gefolgt von „Architektur und Hauseinrichtung“.

Gerade der Punkt Verkehr sorgte bei den Remscheider Jugendlichen für einiges Schmunzeln. Erden Ankay-Nachtwein wusste aber die Erklärung dafür: „Als wir vorhin zusammen nach Düsseldorf gefahren sind, hat alles reibungslos und auf die Minute geklappt“, berichtete die Vorsitzende des Integrationsrats, die zugleich Mitglied im Freundschaftsverein Remscheid – Kırṣehir ist.

Danach wurde auch den türkischen Austauschschülern die Möglichkeit gegeben, Fragen an die Remscheider Altersgenossen zu stellen. „Warum schließen die Läden hier eigentlich so früh?“, war dabei eine der zahlreichen Anmerkungen. „Das hat tatsächlich viel mit dem Klima in Deutschland zu tun“, konnte Sofia Rodriguez Eckwert Antwort geben. Die Rückfrage, ob es so etwas wie den Jugendrat auch in der Türkei gebe, verneinten die Jungen und Mädchen aus Kırṣehir.

Es ist ein Privileg, das Leben in unserer Partnerstadt live und in Farbe mitzubekommen.

Dennoch überwog inmitten der Unterschiede gegenseitige Toleranz und Interesse. Austauschschülerin Sude etwa ist sehr glücklich, ihren Horizont hier erweitern zu können: „Es ist ein Privileg, das Leben in unserer Partnerstadt Remscheid live und in Farbe mitzubekommen“, übersetzt Sprachmittlerin Ṣahin-Türken ihre Worte. Für die Remscheider Jugendlichen stand schnell fest: „Wir wollen genau das Gleiche erleben.“ Und so wurden aus den unbekannten Gesichtern vom Anfang bekannte Kontakte.

Die Partnerstadt

Kırṣehir liegt im Landesinneren der Türkei, südöstlich der Hauptstadt Ankara und hat etwa 120 000 Einwohner. Seit 2014 verbindet Remscheid und Kırṣehir eine Städtepartnerschaft. Der Freundschaftsverein wurde bereits im Jahr 2008 gegründet und organisiert unter anderem Schüleraustausche.