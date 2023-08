Ausschuss gegen Taubenhaus

Remscheid. Das Taubenhaus im Südbezirk wird wohl nicht kommen. Ein entsprechender Antrag der CDU fand im Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit nicht die erforderliche Mehrheit. Die Christdemokraten wollten damit das Problem mit Taubenkot an der Bismarckstraße „langfristig und im Sinne des Tierschutzes“ lösen. Die Vögel, die sich sonst rund um die Brücke aufhalten, sollten, so hoffte man, in das Taubenhaus umziehen. SPD, Grüne, FDP und WiR machten allerdings deutlich, dass das Haus alleine keine Lösung sei, zumal sich keine Ehrenamtler gefunden haben, die sich darum kümmern wollen.