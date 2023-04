Ausbildungsmesse abgesagt: BZI möchte Orientierung neu denken

Es hatte zu wenig Interesse gegeben. Das Berufsbildungszentrum plant eine Lehrer-Weiterbildung.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Hunderte Schülerinnen und Schüler hätten das BZI am Mittwoch eigentlich bevölkern sollen – doch die geplante Ausbildungsmesse mit mehr als 20 Unternehmen wurde abgesagt. Mangels Interesses.

Gerade einmal fünf Schüler des Gertrud-Bäumer-Gymnasiums hätten sich angemeldet, berichtet BZI-Geschäftsführer Alexander Lampe, dazu noch mal knapp 60 Interessenten von Weiterbildungsträgern.

Die Gründe für die Absagen, von Klassenfahrt bis Abi-Klausuren, seien teils nachvollziehbar, sagt Lampe. „Trotzdem ist es eine vertane Chance.“ Und für das BZI und seinen Geschäftsführer Anlass, dass Thema Berufsorientierung neu zu denken. Erster Schritt: Eine neue, noch zu schaffende Weiterbildung für Lehrkräfte, die noch in diesem Jahr erstmals angeboten werden soll.

„Es geht nicht um die Zuweisung von Verantwortung, sondern um die Lösung eines Problems“, betont Lampe. Nur noch 14 Prozent der Remscheider Schülerinnen und Schüler würden unmittelbar nach dem Schulabschluss in eine duale Ausbildung gehen, sagt er.

Wenn wir nicht aufpassen, produzieren wir langfristige Arbeitslosigkeit.

Bundesweit steige die Zahl der 20- bis 34-Jährigen, die in an- und ungelernten Tätigkeiten arbeiten. „Wenn wir nicht aufpassen, produzieren wir so langfristige Arbeitslosigkeit“, warnt der Geschäftsführer.

Fehlen Fachkräfte, werde Deutschland „mit Sicherheit Wohlstand verlieren“. Das liege aber nicht am Angebot für Berufsorientierung, meint Alexander Lampe, zumindest nach an deren Quantität. 117 Programme zu diesem Thema gebe es allein bei den Bundesministerien: „Und da bin ich noch nicht beim Land und nicht bei den Kommunen.“

Ich kann verstehen, dass die Lehrer irgendwann keinen Bock mehr haben.

Schulen und die für die Berufsorientierung verantwortlichen Lehrer würden vermutlich mit Anfragen und Angeboten überhäuft: „Da kann ich verstehen, dass die irgendwann keinen Bock mehr haben.“ Und manchem Schüler gehe es wohl ähnlich.

Also brauche es nicht mehr, sondern andere Ansätze, sagt Lampe – und will Schulen, Betriebe und andere an einen Tisch holen, aus „Betroffenen Beteiligte machen“, wie er es formuliert: „Wir wollen gemeinsam mehr am gemeinsamen Ziel arbeiten.“

Ein erstes Ergebnis dieser Überlegungen gibt es bereits: Zum nächsten Tag der offenen Tür im November werde das BZI eine Weiterbildung für Lehrer anbieten, sagt Lampe. Gerade für die Lehrkräfte, die ihre Klassen zu der Veranstaltung begleiten, sei die Teilnahme so ohne zeitlichen Mehraufwand möglich. Ziel sei es, den teilnehmenden Lehrern, meist ja selber Akademiker, didaktische und andere Hilfen an die Hand zu geben, wie sie ihren Schützlingen duale Ausbildung näher bringen können.

In ersten Gesprächen, unter anderem mit Jörg Bergemann, Schulleiter des Lenneper Röntgen-Gymnasiums, sei der Vorstoß auf positive Resonanz gestoßen, berichtet Lampe. Auch wenn es bisher noch nicht viel mehr gebe als die Idee. Denn der Kurs und seine Inhalte müssten erst noch erstellt werden, räumt der Geschäftsführer ein: „Meines Wissens gibt es so etwas bisher noch nicht.“

Daran mitwirken sollen Lehrkräfte von weiterführenden Schulen sowie sozialpädagogische Fachkräfte und Ausbilder des BZI. „Das heißt nicht, dass das sofort funktioniert“, sagt Lampe. Aber so weitermachen wir bisher sei auch keine Lösung. Das habe die Absage der Ausbildungsmesse am Mittwoch noch einmal deutlich gemacht.

Hintergrund

Schon rein statistisch gesehen ist eine Ausbildung ein guter Schutz gegen Arbeitslosigkeit. Eine Untersuchung der Agentur für Arbeit stellte bereits 2021 fest, dass „gut ausgebildete Fachkräfte seltener arbeitslos werden als Personen ohne qualifizierte Berufsausbildung“, je geringer die Qualifikation, umso größer sei zudem das Risiko langzeitarbeitslos zu werden: „Dies ist besonders stark bei den jüngeren Arbeitslosen (unter 25 Jahre) erkennbar“, heißt es da.