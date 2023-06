Der lange Weg zur Integration dauert an

Nach unendlich viel Flüchtlingsleid: Die EMMA-Abiturienten Mohamad und Adnan fassen in Remscheid Fuß. So läuft ihr Weg bisher und das sind ihre Pläne.

Von Andreas Weber

Remscheid. Drei Seiteneinsteiger erhielten im Juni an der EMMA ihr Abi-Zeugnis. Die zwei Mädchen und der Junge aus der Türkei, Albanien und Syrien werden ihren Abschluss nutzen, um sich in Deutschland über Ausbildung, Studium und Beruf zu etablieren. Mohamad Manli Ali und Adnan Hossain Bhuiyan haben diesen Schritt ins Erwachsenendasein hinter sich. Mit ihrer ehemaligen Lehrerin Barbara Jansen trafen sich die Abiturienten 2022 am EMMA, um dem RGA über ihre Erfahrungen zu berichten.

Beide hatten ungeheueres Flüchtlingsleid hinter sich, als sie vor sechs bzw. fünf Jahren nach Deutschland kamen. Ohne ein Wort Deutsch zu können, kämpften sie sich in der One-World-Class in Remscheid durch viele Täler bis zum Gipfel. 3,2 bei Mohamad Manla Ali, 2,5 bei Adnan Hossain Bhuiyan lautete der Abi-Schnitt. In diesem Fall, freute sich Barbara Jansen damals, gehe es um Bedeutsameres als Noten: „Das Abitur ist eine Verneigung vor ihrer unglaublichen Lebensleistung.“

Ein Jahr später haben die beiden sehr positive Fortschritte gemacht, stoßen aber noch auf Hürden in ihrem nächsten Lebensabschnitt. Adnan, der am Donnerstag seinen 23. Geburtstag feiert, fand bei Tente Rollen in Wermelskirchen eine Lehrstelle als Zerspanungsmechaniker für Drehmaschinensysteme. „Ich war anfangs pessimistisch, denn ich hatte mit Metall nie was zu tun gehabt. Aber ich habe es durchgezogen.“

Nach der Ausbildung möchte Adnan die Meisterschule besuchen

Der Kontakt zu Tente war über seine Englischlehrerin zustandegekommen. Heute ist Adnan froh, dort zu sein. Obwohl vieles anders kam, als gedacht. Die ersten Monate seiner Ausbildung verbrachte er bei der Oerlikon Barmag, wusste nicht, dass es eine Probezeit gab, erlebte am Berufskolleg Technik in der Zerspanerklasse einen etwas anderen als den fokussierten Unterricht, wie er ihn von der EMMA kannte.

„Nächstes Jahr müsst ihr Gas geben, da werden die Lehrer strenger sein“, wurde Adnan am Ende des ersten Kollegjahres von Mitschülern angedeutet. „Ich freue mich drauf“, erklärt der Bangladeschi lächelnd. Leistung empfindet er nicht als Last. Im Gegenteil: Sie öffnet ihm Türen. Nach den dreieinhalb Jahren will sich Adnan Hossain Bhuiyan weiterbilden: „Mein Plan ist es, direkt die Meisterschule zu besuchen. Ich möchte Richtung Maschinenanlagenführer gehen.“

Wie viele Flüchtlinge, hängt er aber mit seinem Bleibestatus in der Luft. Adnan erhält immer wieder eine Aufenthaltsgestattung für sechs Monate, die nächste Verlängerung steht im Dezember an. Der Aufenthaltstitel fehlt. „Ich bin seit über fünf Jahren in Deutschland, seit vier Jahren integriert.“ Warum die Mühlen der Bürokratie bei diesem leistungsbereiten jungen Erwachsenen so langsam mahlen, erschließt sich auch seiner ehemaligen Lehrerin nicht. „So ist es leider bei den deutschen Behörden“, schüttelt Barbara Jansen den Kopf. Adnan hat einen Anwalt eingeschaltet. Sein Reisepass aus Bangladesch ist 2021 abgelaufen, ein neuer nicht in Sicht.

Die Ziele der beiden Geflüchteten ähneln sich sehr

Das hat auch Folgen für sein Berufsleben. Tente Rollen schickt seine Azubis im Rahmen der Ausbildung zu Auslandsniederlassungen, richtet teambildende Maßnahmen in den Niederlanden aus. Ohne Reisepapiere darf Adnan nicht mit. „Es ist verrückt“, sagt der 22-Jährige. „Als Tente anfragte, ob ich nach Holland mitfahren darf, fragte die Ausländerbehörde zurück, ob ich einen Reisepass besitze. Dabei wissen sie das. Denn mein abgelaufener Pass liegt bei der Verwaltung.“

Wenn Mohamad sich und Adnan vergleicht, kommt er zu dem Schluss: „Unsere Ziele sind verschieden, die Probleme ähnlich.“ Mohamad, der aus Kobane in Syrien stammt und als Kind durch die Sahara floh, wollte nach dem Abi ein Jahr als Flugbegleiter arbeiten. Die Bewerbung scheiterte an seinem nicht adäquaten Englisch. „Weil ich zur Polizei will, aber keinen deutschen Pass hatte, kam Plan B zum Zuge: Bauingenieurwesen in Wuppertal.“ Das erste Semester sei eine Katastrophe gewesen, die Klausuren eine Überforderung, Einzelkämpfertum und Studentenleben gewöhnungsbedürftig. Mittlerweile läuft’s, dennoch hält der 20-Jährige an seinem Traum fest.

Mohamad möchte sich bei der Polizei bewerben

Bei der Polizei kann er sich jetzt bewerben. Im Juni erfuhr sein Leben eine entscheidende Wende. Mohamad ist nun deutscher Staatsbürger. Als er ein Bild von sich mit der Einbürgerungsurkunde in der Hand per WhatsApp an Barbara Jansen und Adnan verschickte, war bei beiden die Freude riesig. 2024 wird er sich bewerben, der höhere Dienst bei der Polizei ist sein Ziel.

Sportlich ist er, kickt beim BV 1910 Remscheid als linker Verteidiger in der 1./2. Mannschaft, aber ein Schwimmkurs fehlt ihm noch als Voraussetzung. Derweil hilft ihm seine Herkunft, um sich finanziell über Wasser zu halten: Mohamad Manli Ali arbeitet für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) als Dolmetscher für Arabisch und Kurdisch.

Sprache ist der Türöffner

„Sprache ist der Türöffner“, weiß Deutschlehrerin Barbara Jansen. Was den Söhnen bravourös gelang, blieb den Eltern von Mohamad und Adnan in Remscheid verwehrt. Sprach- und Integrationskurse sind rappelvoll, so sehr sich beide Familien bemühen. Gerade für Mohamad, der 2017 als 14-Jähriger alleine hierhin kam, im Waldhof untergebracht wurde, erst vor zwei Jahren Eltern und Schwester nachholen durfte, wären Kurse für Mama und Papa eine Erleichterung.