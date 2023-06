Aus hässlicher Schulfassade wird ein Graffiti-Hingucker

Albert-Schweitzer-Realschule in Hackenberg würdigt im Eingangsbereich auf 50 Metern Länge ihren Namensgeber.

Von Andreas Weber

Remscheid. Auch Äußerlichkeiten tragen dazu bei, die Laune zu heben. Wenn Schüler und Lehrer an der Albert-Schweitzer-Realschule (ASR) in Hackenberg seit dieser Woche ihr Schulgebäude betreten, schnellt das Wohlfühlbarometer mit einem Blick hoch. Denn die hässliche Fassade am Eingang ist einer farbenfrohen Optik gewichen. Hingucker statt Abtörner. Graffiti-Künstler Rene Schneider hat den tristen Bereich mit dem Inhalt von 50 Sprühdosen aufgewertet.

Auf rund 50 Meter Länge und zwei Meter Höhe ist eine Wand entstanden, die vor allem dem Namensgeber der Schule gerecht wird. Das Konterfei des deutsch-französischen Arztes, Philosophen und Theologen ziert nun die Fassade, verbunden mit einem seiner prägenden Zitate: „Jeder Mensch geht uns als Mensch etwas an“. Die Fläche wurde von Schneider auch mit einem Haus aus seiner Geburtsstadt in Elsaß-Lothringen bestückt, Urwald, in dem Schweitzer als Doktor lange in Gabun lebte, eine Friedenstaube in den Umrissen Afrikas, dem Kontinent, auf dem Schweitzer 1965 starb. „Wenn man dieses Graffiti sieht, bereitet das einfach nur Freude“, ist Schulleiter Thorsten Schmalt total zufrieden mit dem Ergebnis.

Der Wunsch nach Veränderung vor dem Haupteingang war schon lange da, die Kosten für einen „Anstrich“ überstiegen jedoch das Schulbudget. Dann kam der NRW-Fördertopf „Aufholen nach Corona“, den die ASR nutzte. Mit Mitteln vom Land und Schulverein ausgestattet, griffen Kunstlehrerin Claudia Bulut und die Schülerverwaltung (SV) das Thema wieder auf.

Graffiti an Schule: 37-jähriger Künstler ist weit über Remscheid hinaus bekannt

Mit Rene Schneider fanden sie ein Eigengewächs für die kreative Umsetzung. Der 37-jährige Remscheider besuchte sieben Jahre die Realschule in Hackenberg und machte dort 2003 seinen Abschluss. Der gebürtige Lüttringhauser, der seit vielen Jahren an der Intzestraße lebt, absolvierte danach eine Ausbildung zum Schilder- und Lichtreklamehersteller (Werbetechniker), packte noch eine vierjährige Ausbildung an der Kunsthochschule Wuppertal drauf. Schneider ist Remscheids bekanntester und gefragtester Graffiti-Künstler. 2009 machte er sich selbstständig mit der Firma Unikat-Colors. Er ist weit über Remscheid hinaus gefragt, blieb aber ein Ein-Mann-Betrieb mit seiner Ehefrau Kathi als Büroangestellte.

Der Auftrag an seiner alten schulischen Wirkungsstätte hatte eher eine mittlere Größenordnung. „Heute bin ich meist auf größeren Flächen unterwegs“, erklärt Schneider. Der Künstler wählt unter 251 Farbtönen aus. Er nimmt sich Haus- und Firmenfassaden vor, verschönert Trafostationen und Stromkästen, Fahrzeuge oder Anhänger, hinterlässt seinen Stempel in und an Kitas und Schulen, trägt Logos auf. Sein größter Job dieses Jahr war bei der Firma Spax-Schrauben in Ennepetal, mit Spraykunst auf 400 Quadratmetern. Schneider arbeitet – je nach Größenordnung – auch mit Spezialisten aus Deutschland und anderen Ländern bis nach Südafrika zusammen.

Vier Tage benötigte Rene Schneider Anfang Juni in Hackenberg. Weil die ursprünglichen Klinker als Untergrund wenig getaugt hätten, dübelte er auf die ganze Fläche Alubond-Platten. Das Aluminium-Sandwich-Konstrukt wurde, nachdem die Motive darauf gelandet waren, noch einmal mit fünf Liter Klarlack versehen, um die Graffiti gegen UV-Strahlen zu schützen und Kratzer. Sollte es dennoch zu Beschädigungen kommen, können die einzelnen Platten problemlos ausgetauscht werden.

Die ASR hat nun ihren Spiritus Rector Albert Schweitzer überlebensgroß an der Fassade und die Schülervertretung kann sich doppelt freuen. Denn neben dem Graffiti-Wunsch ging dieses Schuljahr ein weiterer in Erfüllung. Auf SV-Drängen konnten zig Fahrradständer besorgt werden.

Extrem leistungsstarke Zehner

708 Schüler besuchten die ASR dieses Schuljahr. 121 haben ihren Abschluss gemacht, deutlich über die Hälfte mit einem Q-Vermerk. Viele werden zum Nachbarn, dem Rögy wechseln. Gut 40 werden es sein. Hilfreich für die ASR-Abgänger ist, dass das Rögy 2023/24 Bündelungsschule wird. ASR-Leiter Thorsten Schmalt spricht von einem „außergewöhnlich leistungsstarken Jahrgang mit vielen tollen jungen Menschen“ um Schülersprecherin Amira Abourakha.