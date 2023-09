Auf dieser Eltern-Kind-Autobahn werde ich morgens zum Pöbel-Papa

RGA-Redakteur Gunnar Freudenberg erzählt vom Leben mit seinen Söhnen Hannes (7) und Michel (5).

Seit mehr als einem Monat ist Hannes schon ein Zweitklässler – und seine am ersten Schultag begonnene Serie hält: Er ist noch keinen Tag zu spät gekommen. Was in erster Linie an meiner Frau liegt, die Zeit-, Schultornister- und Brotdosen-Management morgens voll im Griff hat.

Meine Aufgabe klingt simpel, hat es aber in sich: Ich muss meinen Sohn sicher zur Schule zu bringen. Zu Fuß natürlich, das Elterntaxi bleibt stehen. Hannes traue ich locker zu, sich alleine auf den Weg zu machen, den anderen Verkehrsteilnehmern traue ich aber nicht über den Weg. Sobald wir unsere ruhige Seitenstraße hinter uns gelassen haben, sind wir zum Teil der Eltern-Kind-Autobahn geworden. Ein Höllenritt.

Meine Laune verschlechtert sich meist nach wenigen Metern. Dass Fußgänger Vorrang gegenüber abbiegenden Fahrzeugen haben, steht zwar in der Straßenverkehrsordnung, in der Realität aber auf einem anderen Blatt. Ich muss mich zum ersten Mal beherrschen, vor all den Schülern nicht zum Pöbler zu werden. Das fällt mir an der Ampel, bei der viele Autofahrer sich nicht schämen, über Rot zu fahren, ein zweites Mal schwer.

Der gefährlichste Abschnitt des Schulwegs ist geschafft, jetzt sind wir auf dem Gehweg Teil eines langen Eltern-Kind-Stroms. Wenn mich Hannes nicht gerade in ein Gespräch verwickelt, habe ich nun genug Zeit, mich schlecht gelaunt über andere Dinge aufzuregen. Über die nicht entfernten Hinterlassenschaften der Hunde zum Beispiel. Oder über die wild wuchernden Brennnesseln, die dafür sorgen, dass noch weniger Platz auf dem Gehweg ist.

+ „Mein Leben als Papa“ gibt es als Buch für 12,90 Euro in den RGA-Geschäftsstellen, im Handel und im Internet:bergisch-bestes.de © Verlag

Am meisten nerven mich morgens aber die ebenfalls schlecht gelaunten anderen Eltern und Großeltern. Der Vater, der zwei Mütter ankeift, sie mögen ihren Töchtern doch bitte mal beibringen, schneller zu gehen: „Ihr haltet hier den ganzen Verkehr auf, Mensch!“ Oder die Oma, die ihrem Enkelkind erlaubt, auf dem Weg zur Schule irgendwelche Spiele auf ihrem Handy zu daddeln. Oder der Papa, der jeden Morgen andere T-Shirts mit blutrünstigen Gestalten trägt. Die Aufschrift „Dieses Schlachtfeld verlässt keiner lebend“ gehört noch zu den harmlosesten.

Am Schultor angekommen, bin ich froh, dass sich meine schlechte Laune nicht auf Hannes übertragen hat und er gut gelaunt auf seine Freunde zuläuft.

Auch ich bin auf dem Rückweg wieder entspannter und denke an die halbe Stunde, die mir vor dem Kindergarten-Start noch bleibt, um mit Michel zu spielen. Und an das Elterntaxi, das ich gleich doch noch in Bewegung setze, weil der Kindergarten etwas weiter entfernt ist.

Dann kommt mir Hannes’ Klassenkameradin Marta mit ihrem Papa entgegen. Sie lächelt mich an, er grüßt wie immer total freundlich. Kurz vor Martas Einschulung sind sie vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland geflohen. Und ich stelle mir die Frage: Worüber rege ich mich eigentlich so auf?