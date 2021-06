TBR: Auch ohne Schneefall gibt es im Winter etwas zu tun

Winterdienst

+ © Roland Keusch Ein Bild aus dem Jahr 2013 – in diesem Winter mussten die TBR bisher nur ganz punktuell Salz streuen. © Roland Keusch

Winterdienst musste in Remscheid nur zu wenigen Einsätzen ausrücken.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Der bisher milde Winter sorgt für Entspannung bei den für Winterdienst zuständigen Technischen Betrieben (TBR). „Natürlich sind wir darüber nicht traurig“, sagt Michael Sauer, zuständiger TBR-Geschäftsbereichsleiter. Acht bis zehn Einsatztage habe es im Winterdienst in dieser Saison bisher gegeben. „Wir hatten auch schon 40 bis 60 um diese Zeit.“ So sei der Aufwand wesentlich geringer. Und damit die Kosten.

Langeweile komme allerdings bei den TBR nicht auf, betont Sauer. Denn statt Schnee werde einfach Dreck von den Straßen geräumt. „Die Räumfahrzeuge werden in der Regel von den Mitarbeitern gefahren, die sonst die Kehrmaschinen fahren“, erklärt Michael Sauer.

Remscheid: Die größte Ersparnis liegt im Bereich der Überstunden

Um den Staub zu binden, versprühen die Kehrmaschinen dabei Wasser. Wird es dafür zu kalt, steigen die Fahrer um. Und das nicht nur bei Schnee. „Bei uns ist es Winter, wenn die Temperaturen frostig werden“, sagt Sauer. Denn bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt müssen Straßen und Gehwege kontrolliert werden: „Auf Brücken friert es schon mal bei 1 Grad plus.“ Dazu nutzen die TBR-Mitarbeiter zum einen die Außen-Thermometer ihrer Fahrzeuge und schauen zum anderen, ob die Fahrbahn weiß ist.

„Im Zweifel machen wir auch Bremstests“, berichtet Michael Sauer. „Nachts um zwei geht das meist gefahrlos.“ Die größte Ersparnis durch den bisher ausbleibenden Schnee sei die an Überstunden, sagt Michael Sauer. Denn bei „großen Einsatzlagen“, also wenn es lange und viel schneit zum Beispiel, kommen nicht nur die Kehrmaschinenfahrer zum Einsatz. „Dann helfen auch Mitarbeiter aus dem Straßenbau aus oder Müllwagenfahrer, die abends nach ihrer Schicht zwei, drei Stunden dranhängen.“ Im Bereich der Gehwegreinigung würden Kollegen aus dem Sport- oder Grünflächenamt aushelfen.

Remscheid: Die Winter-Saison geht für die TBR bis Mitte April

„Diese Überstunden können nicht abgefeiert werden, die zahlen wir aus“, so Sauer. Schließlich könne man nicht im Sommer Sportanlagen schließen oder den Grünschnitt ausfallen lassen, weil die Kollegen ihre Überstunden vom Winter abfeiern. „Da sparen wir also bares Geld.“ Daneben würden derzeit die Räumfahrzeuge weniger verschleißen und man spare Streusalz, so Sauer. „Aber die Logik, dass der Winterdienst nichts kostet, wenn kein Schnee geräumt wird, ist falsch.“

Denn neben den Kontrollfahrten und punktuellen Streusalzeinsätzen gebe es die Fixkosten: „Abschreibungen für die Fahrzeuge, Kfz-Steuer, Lagerkosten fürs Salz, das läuft ja alles weiter.“

Trotzdem könnte der dritte milde Winter in Folge dazu führen, dass die Gebühren in Remscheid weiter sinken. Doch noch sei es ohnehin zu früh für eine Entwarnung, sagt Michael Sauer. „Unsere Winter-Saison geht bis ungefähr Mitte April.“ Erst danach ziehe man Bilanz. „Es gab schon Jahre, da haben im März noch drei Wochen gestreut.“