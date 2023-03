Arbeitsmarkt in Remscheid erweist sich als stabil

Im Februar ist die Zahl der Arbeitslosen im Bergischen Städteeck leicht gestiegen.

Remscheid. Obwohl im Februar die Zahl der Arbeitslosen im Bergischen Städteeck leicht gestiegen ist, sieht der Leiter der Agentur für Arbeit Martin Klebe „Vorboten der Frühjahrsbelebung“ – auch mit Blick auf die steigende Zahl freier Stellen. 121 wurden den Jobvermitteln im Februar von Remscheider Unternehmen gemeldet, 46 waren es im Januar.

Aktuell sind 4475 Personen in Remscheid als arbeitslos registriert, das sind 29 oder 0,7 Prozent mehr als im Vormonat. Im Vergleich zum Februar 2022 stieg die Zahl allerdings um 213 Menschen an, was auch auf Geflüchtete aus der Ukraine zurückzuführen sei, die auf dem Arbeitsmarkt angekommen sind. Die Arbeitslosenquote beträgt 7,6 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei sie bei 7,2 Prozent in Remscheid, das einen deutlichen Zuwachs bei der Jugendarbeitslosigkeit verzeichnet.

Aktuell sind 411 junge Frauen und Männer unter 25 Jahren ohne Job. Das sind 90 Personen mehr als im Vorjahresmonat, was einer Steigerung von 28 Prozent entspricht. Gesunken ist hingegen die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Vergleich zum Vorjahresmonat. Betroffen sind momentan 1470 Menschen. Das sind 302 weniger als im Februar 2022. Mit seiner Arbeitslosenquote verzeichnet Remscheid den niedrigsten Wert der drei bergischen Großstädte. In Solingen liegt sie bei 7,7, in Wuppertal bei 9,5 Prozent. -zak-