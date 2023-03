Andrea Nahles: Arbeitsagentur-Chefin ist in Remscheid

+ © Doro Siewert Andrea Nahles kommt nach Remscheid. © Doro Siewert

Es geht auch um die Frage, warum das Jobcenter für erfolgreiche Maßnahmen weniger Geld bekommt.

Remscheid. -wey- Die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, kommt am Montag, 20. März 2023, nach Remscheid. Sie besucht auf Einladung der Stadtspitze und des Sozialausschusses die Arbeit Remscheid und die Jugendberufsagentur, um sich über die Umsetzung von Fördermaßnahmen zu informieren.

Großes Thema in Remscheid ist die Frage, wie Langzeitarbeitslose wieder ins Berufsleben geführt werden können. Dazu gibt es vor Ort gute Erfahrungen mit dem so genannten Paragraf 16i: Bis zu fünf Jahre lang wird für Langzeitarbeitlose ihr Gehalt erst komplett, später teilweise erstattet, zudem erfolgt ein zusätzliches Coaching. In der Regel sind Betroffene mindestens 25 Jahre alt und seit sechs Jahren ohne Job. Remscheid hat für diese 16i-Förderung acht neue Stellen geschafft - obwohl dem Jobcenter dafür die Mittel gekürzt wurden.