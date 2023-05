Angebliche Entführung gab es nicht

Polizei

Die Meldung über ein in Remscheid entführtes Mädchen machte am Wochenende die Runde in den sozialen Medien.

Remscheid. Die Meldung von einem in Remscheid entführten Mädchen, die am Wochenende in sozialen Medien die Runde machte, ist ganz offenbar falsch. Das sei „absoluter Humbug“ hieß es auf RGA-Nachfrage aus der Leitstelle der Polizei.

Am Samstagvormittag war in einer Remscheider Facebook-Gruppe der Link zu einem Video mit dem Titel „Remscheid: Ein 6-jähriges Mädchen wurde im Stadtzentrum entführt“ geteilt, der Beitrag ist inzwischen nicht mehr auffindbar.

Über den Hintergrund der Falschmeldung ist nichts bekannt.

