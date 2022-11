Am Busbahnhof: Sperrung von Mittwoch bis Freitag

Die Konrad-Adenauer-Straße wird für drei Tage teilweise voll gesperrt. Es gibt Umleitungen.

Remscheid. Von Mittwoch, 9. November, bis Freitag, 11. November, wird die Konrad-Adenauer-Straße zwischen den Hausnummern 13 und 17 wegen Asphaltarbeiten voll gesperrt. Das teilte die Stadt am Dienstagabend mit. Autos und Busse müssen in dieser Zeit Umleitungen fahren, die Haltestelle Allee-Center in Richtung Reinshagen, Stadtpark, Hasten und Wuppertal entfällt.

Diese Umleitungen werden eingerichtet

Der Straßenverkehr in Richtung Theater/Alleecenter wird über die Wilhelm-Schuy-Straße umgeleitet. Der gegenläufige Verkehr aus Richtung Theater/Alleecenter fließt weiterhin über die Scharffstraße zur Elberfelder Straße.

Der Busverkehr aus Richtung Theater/Alleecenter wird über die Scharffstraße und die Elberfelder Straße zum Friedrich-Ebert-Platz geführt.

Der Busverkehr in Richtung Theater/Alleecenter wird über die Elberfelder Straße geleitet. Dafür gibt es eine Ersatzhaltestelle im Bereich der Häuser Elberfelder Straße 58 bis 64. Die Haltestelle Allee-Center in Richtung Reinshagen, Stadtpark, Hasten und Wuppertal entfällt an den drei Tagen.

Wegen der stark veränderte Verkehrsführung bittet die Stadt um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich Friedrich-Ebert-Platz und Elberfelder Straße.