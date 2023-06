Alleestraße: Polizei findet weitere Drogenplantage

Remscheid. Zwei Wochen nachdem die Polizei in der Alleestraße eine Marihuana-Plantage ausgehoben hat, wurden die Beamten am Mittwoch nur wenige Meter entfernt erneut fündig. In der Mandtstraße 3 stießen die Ermittler auf eine weitere Anbaufläche. Glassplitter im Eingangsbereich des Hauses, in dem sich offenbar auch Jugendräume befunden haben, zeugen von einem robusten Einsatz der Polizei.