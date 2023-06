„Nette Toilette“ wird Opfer von Vandalen

Die Bäckerei Steinbrink kündigt den Vertrag mit der Stadt für seine Filiale auf der oberen Alleestraße.

Remscheid. Der Standort der Bäckerei Steinbrink auf der oberen Alleestraße steht nicht mehr für die „nette Toilette“ zur Verfügung. Drei Standorte in Remscheid hatte die Bäckereikette Steinbrink der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der Markt und Zentralpunkt zählen dazu und bis vor kurzem die obere Alleestraße. Dort ist Schluss mit der Notdurft für vorbeikommende Passanten.

„Wir konnten es nicht mehr weiterlaufen lassen“, bedauert Verkaufsleiter Markus Grote. Der Vertrag mit der Stadt wurde aufgekündigt. Starke Verunreinigungen und Beschädigungen wollte Steinbrink nicht mehr hinnehmen. „Dabei geht es nicht mal um die Kosten, die entstehen, sondern um den Eindruck, den Vandalismus bei unseren Kunden hinterlässt, die auf das WC möchten. Es ist gruselig, was dort veranstaltet wurde.“

Nach knapp einem halben Jahr unter der Flagge „nette Toilette“ ohne Kontrolle zu den Öffnungszeiten ist Steinbrink dazu übergegangen, einen Schlüssel für die Sanitäranlagen am Verkaufstresen auszugeben. Diese Hürde erhöhe die Chancen, dass Rowdys fernbleiben, hofft Grote. Offiziell war Steinbrink stets kulant und verwehrte niemand den Zutritt, der ein dringendes Bedürfnis verspürte. Das gehört zur Geschäftspolitik. Das Siegel „nette Toilette“, das es in vielen Städten gibt, kam 2023 hinzu. Pro Standort erhält Steinbrink eine symbolische Aufwandsentschädigung von 30 Euro monatlich. „Zu 99 Prozent funktioniert das einwandfrei“, erklärt Markus Grote. Nur auf der oberen Allee gibt es eine Klientel, die unbelehrbar ist.

Die CDU-Politiker Norbert Schmitz und Petra Küchelmann, die zufällig von der Kündigung erfuhren, fielen aus allen Wolken: „Es ist eine Unverschämtheit, dass die Politik von der Stadt nicht umgehend informiert wird über die Kündigung.“ Beide halten eine öffentliche Toilette für zwingend erforderlich. „Das sind Zustände, die einer Großstadt nicht würdig und für Remscheid ein Armutszeugnis sind“, schimpfen die beiden Christdemokraten.

Seit das werbefinanzierte Klo-Häuschen vor der Sparkasse auf der Allee nach einem Gerichtsurteil vor mehr als drei Jahren abgebaut werden musste, beschäftigt sich die Politik mit dem leidigen Thema. Zwischenzeitlich gab es Pläne, im unteren der drei Pavillons auf der Allee eine Toilette einzubauen, die Variante sei aber zu teuer, hatte Dezernent Peter Heinze erklärt. Allein die Einrichtung hätte rund 80. 000 gekostet, plus Betriebskosten und Miete.

Eine „nette Toilette“ gibt es in Remscheid noch fünfmal: ErlebBar (Hindenburgstraße), die Steinbrink-Filialen am Zentralpunkt und Markt, Metzgerei Nolzen und Hotel Kromberg in Lüttringhausen. Die CDU will nun nach jahrelangen Debatten das Eisen erneut schmieden und über eine öffentliche Toilette nachdenken. Ein erster Aufschlag ist im Inklusionsrat am 23. August (17 Uhr, Rathaus) geplant.