Alleestraße erhält einen Trinkwasserbrunnen

Am Bahnhof Lennep gibt es bereits ein Gerät, aus dem auf Knopfdruck Wasser gezapft werden kann.

Die Anlage soll zum Sommerbeginn in Betrieb gehen.

Remscheid. Im Laufe der nächsten Monaten sollen Passanten auf Remscheids Einkaufsmeile die Gelegenheit bekommen, sich zu erfrischen: In Höhe des Hauses Alleestraße 68 entsteht ein Trinkwasserbrunnen, wie es in der vergangenen Sitzung der Bezirksvertretung Alt-Remscheid hieß.

Für Bezirksbürgermeister Otto Mähler (SPD) endet damit eine lange Geschichte: „Wie befassen uns ja schon seit einigen Jahren mit dem Thema“, merkte er an. Und so wird auch dieses Projekt deutlich teurer als ursprünglich geplant: 6000 Euro waren dafür vorgesehen. Nun schlägt die Anlage mit rund 13 000 Euro zu Buche.

Sie wird zum Fall für den Energieversorger EWR, der kurzfristig mit dem Bau der Anlage betraut werden soll, damit sie noch im zweiten Quartal in Betrieb genommen werden kann – pünktlich zum Beginn des Sommers. Die Standortsuche sei schwierig gewesen, weil es in der Fußgängerzone vielfältige Nutzungsansprüche gebe. Gefunden wurde er in einem hochfrequentierten und gut erreichbaren Bereich zwischen den Alleebäumen vor dem Gebäude mit der Nummer 68.

Stadt trägt Folgen der Hitzeperioden Rechnung

Die notwendigen Versorgungsleitungen seien in unmittelbarer Nähe vorhanden, und der Ablauf des Brunnes könne in einer der Baumscheiben erfolgen.

Die Betriebs- und Unterhaltungskosten beziffert die Verwaltung auf jährlich 1000 Euro. Die Errichtung eines Trinkbrunnens in der Innenstadt ist eine Maßnahme, mit der Remscheid den Folgen des Klimawandels, insbesondere in sommerlichen Hitzeperioden, Rechnung tragen will.