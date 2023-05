So sieht der neue Edeka im Center aus

Bald ist Eröffnung: Pauli komplettiert das „Ankermieter-Trio“ im Untergeschoss.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. An einigen Stellen sieht es so aus, als könnte es morgen losgehen. An anderen eher als läge der Eröffnungstermin noch in weiter Ferne. Im Untergeschoss des Allee-Centers laufen derzeit die letzten Arbeiten vor der Eröffnung des Edeka-Markts. Regale werden aufgebaut, Leitungen verlegt, Ware verräumt. „Was hier die letzten Wochen passiert ist, ist unglaublich“, sagt André Pauli von der Inhaberfamilie. Das Programm für die nächsten Tage sei „sportlich, aber machbar“, ist er überzeugt. Am 1. Juli Punkt 8 Uhr soll es losgehen.

Das Edeka Center Pauli komplettiert dann das „Ankermieter-Trio“ auf der ehemaligen Real-Fläche, zusammen mit dem Aldi, der bereits im Dezember eröffnete, und dem TK Maxx, der vor zwei Wochen an den Start ging. Gemeinsam belegen die drei Geschäfte nicht nur die riesige Mietfläche, die nach der Schließung des Real im Dezember 2020 lange leer stand. Sie sollen auch so viele Kunden anlocken, dass das ganze Center und auch das nähere Umfeld davon profitieren.

Die Paulis setzen dafür auf mehr als 30 000 verschiedene Artikel – darunter auch einige, die es nicht an jeder sprichwörtlichen Ecke gibt. Ein Schwerpunkt liege auf der Regionalität, erklärt Marcel Pauli: „Zum Start haben wir elf Lieferanten, die aus weniger als 20 Kilometer Entfernung kommen.“ Es gebe Eier aus Remscheid und Wurst aus Solingen, täglich frische Champignons aus Leichlingen und Kaffee, der in Remscheid geröstet wird. „Und das dürfen gerne auch noch 20 regionale Lieferanten werden.“ Weitere Highlights sind eine Sushi-Theke und eine automatische Orangensaft-Presse am Eingang und ein Räucherofen für Fisch. Kurz vor der Kassenzone gibt es dann noch einen Candy-Shop mit einer „Wohlfühl-Süßwaren-Atmosphäre“, wie es André Pauli beschreibt.

„Wir freuen uns natürlich auf Remscheid.“

Mittelpunkt des Marktes, oder sein „Herzstück“, wie Thomas Pauli sagt, wird eine „Frische-Insel“ mit 18 laufenden Metern Theke und einer Backstation im Zentrum der Fläche. Hier wird es frischen Fisch, Wurst, Fleisch, Käse und Backwaren geben. Die Vorbereitungsräume und die dafür notwendige Technik in die Mitte des Marktes zu legen, sei eine Herausforderung gewesen, sagt Senior-Chef Thomas Pauli – stehe aber geradezu sinnbildlich für das Konzept, das man verfolge. Zudem wurden so viele der mehr als 30 Säulen auf der Ladenfläche verdeckt. Bei den anderen habe man sich große Mühe gegeben, sie so in die Gesamtgestaltung einzufügen, dass sie nicht weiter auffallen, sagt Thomas Pauli.

Wochenlang hatte er sich mit seinen beiden Söhne Gedanken zur optischen Gestaltung gemacht, sich dafür auch Anregungen in anderen Märkten geholt. Neben dem Edeka typischen Anthrazit dominieren nun Holztöne – und zahlreiche Details, die es zu entdecken gibt. Ein stilisierter Baum im Obst- und Gemüsebereich zum Beispiel. Oder Elemente der Müngstener Brücke, die immer wieder an den Wänden auftauchen, um die industrielle Geschichte der Region aufzugreifen, wie Marcel Pauli sagt. Vor allem aber um die Verbundenheit zwischen Remscheid und Solingen zu symbolisieren. In der Klingenstadt betreibt die Familie Pauli bereits einen Markt im Einkaufszentrum Hofgarten.

„Wir werden immer wieder von Remscheider Kunden angesprochen, dass sie sich auf uns freuen“, berichtet Thomas Pauli. „Aber wir freuen uns natürlich auch auf Remscheid.“ Bevor es so weit ist, ist aber noch einiges zu tun auf der etwa 2100 Quadratmeter großen Verkaufsfläche. Neben unzähligen Handwerkern seien dabei auch schon etwa 15 Mitarbeiter aus dem neuen Markt-Team im Einsatz, berichtet André Pauli: „Ohne die würden wir das gar nicht hinbekommen.“

Rund 60 neue Mitarbeiter habe man bisher für den Remscheider Markt eingestellt, sagt Thomas Pauli. „Bis Ende Juni wollen wir Richtung 80 gehen, später Richtung 100.“ Darunter seien auch einige Beschäftigte, die früher bei Real gearbeitet haben. „Die sind jetzt wieder da, wo sie herkommen“, sagt Pauli. „Aber sie erkennen nichts wieder.“

Hintergrund

Eröffnung: Am Donnerstag, 1. Juni, 8 Uhr

Öffnungszeiten: Montags bis samstags jeweils 8 bis 20 Uhr

Bäckerei: Neben dem Backshop im Laden gibt es eine Verkaufsstelle der Bäckerei Evertzberg im Eingangsbereich, deren Niederlassung im Center-Erdgeschoss bleibt erhalten.