Allee-Center: Das ist der Stand bei den Umbauarbeiten

Im Allee-Center soll ab Sommer ein neues Shopping-Erlebnis möglich sein – 25 Millionen Euro werden investiert.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Sowohl der Sommer als auch die Fertigstellung des Umbaus im Allee-Center sind derzeit noch im Entstehen begriffen. Beides soll aber kommen - und zwar zeitgleich. Noch klaffen in Remscheids Einkaufszentrum Löcher im Boden, einige Fliesen im Erdgeschoss müssen durch neue ausgetauscht werden. Bezüglich des anberaumten Zeitpunktes zur Fertigstellung zeigt sich Center-Manager Nelson Vlijt aber optimistisch:. „Der Zeitplan unterliegt dynamischen Veränderungen. Wir werden aber im Sommer 2023 fertig“, teilt Vlijt mit. Das Untergeschoss gibt dabei einen ersten Eindruck, wie es später im gesamten Center aussehen soll.

Aldi ist bereits eröffnet, das Off-Price-Unternehmen TK Maxx folgt am 11. Mai, Edeka Pauli im Juni. Zwischen den Geschäftsräumen der drei neuen Ankermieter befinden sich Plätze zum Verweilen – mit Loungemöbeln und warmer Beleuchtung. Dem Untergeschoss soll das Erdgeschoss folgen, so dass das gesamte Einkaufszentrum zukünftig zum gemütlichen Schlendern einlädt: „Ab dem Sommer wird das Allee-Center im neuen, modernen Gewand erscheinen“, sagt Nelson Vlijt. Der Fortschritt sei auch im Erdgeschoss bereits sichtbar: „Wir können sagen, dass ein Großteil der geplanten Fliesenarbeiten im Erdgeschoss abgeschlossen ist“, führt Vlijt aus.

Derzeit liege ein verstärkter Fokus auf der Ausgestaltung der Beleuchtung, so der Center-Manager. Sie bilde einen wichtigen Teil des neuen Konzepts, mit dem der Beteiber ECE und die DWS Group als Eigentümerin der Immobilie die Aufenthaltsqualität im Center erhöhen wollen. Insgesamt bewege sich die Investitionssumme für alle Umbauarbeiten im zweistelligen Millionenbereich: „Das Gesamtinvestment beläuft sich auf über 25 Millionen Euro“, sagt Nelson Vlijt. Hierunter fielen auch weitere technische Neuerungen, wie beispielsweise der Gutscheinautomat im Erdgeschoss, führt er aus. Generell solle das Center einen digitalen Aufschwung erleben, auch entsprechende elektronische Wegweiser würden aus diesem Grund aufgestellt.

Im Idealfall sollten diese den Besuchern anzeigen, wo verschiedene Läden zu finden sind – und zwar in einem voll mit Händlern besetzten Einkaufszentrum. Der Betreiber ECE befinde sich aktuell in Gesprächen mit verschiedenen Unternehmen, die bestehende Leerstände auffüllen könnten, in durchaus verheißungsvollen Gesprächen: „Über 50 Händler, Gastronomen und Dienstleister besuchten uns im März, um potenzielle Mietflächen zu besichtigen. Die Anzahl und Resonanz der Teilnehmer war großartig“, blickt Nelson Vlijt zurück. Unter den möglichen Interessenten hätten sich zum Beispiel auch Händler aus den Bereichen Spiel- und Lederwaren sowie Mode befunden, verrät er weiter.

Eine große Hoffnung besteht darin, die Kundenfrequenz nach Pandemiezeiten wieder zu erhöhen. Hierzu müsse der Wohlfühlfaktor im Allee-Center in jedem Fall gesteigert werden, so Vlijt. In der jüngeren Vergangenheit habe sich bereits ein sichtbarer Effekt eingestellt: „Schon durch die Eröffnung der Aldi-Filiale im Untergeschoss spüren wir einen Anstieg der Besucherzahlen“, sagt der Manager.

Ähnliches weiß auch Annika Beckmann, Franchise-Nehmerin von Tee Gschwendner im Allee-Center, zu berichten. Durch die Eröffnung des Supermarktes sei im gesamten Center wieder mehr los. Für ein Gesamtfazit möchte sie allerdings bis zur Fertigstellung der Arbeiten warten: „Im Grunde bin ich aber sehr optimistisch, dass alle Händler profitieren werden“, sagt Beckmann. Die bisherige Erneuerung des Bodens sei schon einmal eine optische Aufwertung, meint sie.

Hintergrund

Im August 2021 wurden die ersten Umbaupläne bekannt gegeben. Seitdem ist im Allee-Center einiges passiert: Das Untergeschoss hat den Umbau bereits fast hinter sich, in Kürze ziehen TK Maxx und Edeka Pauli hier ein. Auch das Erdgeschoss lässt inzwischen erahnen, wie es im Sommer, zum Zeitpunkt der geplanten Fertigstellung, aussehen soll. Der Betreiber ECE und ein Fond der Deutsche-Bank-Tochter DWS planten über 25 Millionen Euro ein, um das Einkaufszentrum umfassend zu modernisieren.