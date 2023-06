Allee-Center: Nächste Neueröffnung steht bevor

Nachdem Edeka, Aldi und TK Maxx ins Untergeschoss gezogen sind, tut sich auch im Erdgeschoss des Einkaufscenters etwas.

Remscheid. Das Allee-Center wird seit einigen Monaten umgebaut. Doch nicht nur im Untergeschoss tut sich viel: Es gibt auch Veränderungen im Erdgeschoss. Das teilt Center Manager Nelson Vlijt am Dienstagmorgen mit.

Denn am Mittwoch ab 10 Uhr eröffnet das Damenmodelabel Only seine neue Filiale. Diese entstand nahe des Ausgangs zum Teo Otto Theater. Es handelt sich dabei um das Ladenlokal zwischen dem Reisebüro und Christ auf der ehemaligen Ladenfläche des Sport Sperks, bestätigt Sandra Juhr, Assistentin des Center Managers. Damit steht Only eine doppelt so große Fläche zur Verfügung wie in den ehemaligen Räumen nahe des Ausgangs zur Alleestraße.

Das neue Ankermieter-Trio im Untergeschoss ist erst seit vergangener Woche komplett. Nach Aldi und TK Maxx wurde am 1. Juni die neue Edeka-Filiale eröffnet. Zudem haben im Untergeschoss eine Bäckerei und eine Eisdiele eröffnet. kab